Codin Maticiuc, mărturisiri despre banii acumulați până la 41 de ani: „Am cheltuit câteva milioane”

Codin Maticiuc a vorbit recent în podcastul „La mijloc” despre banii pe care i-a produs până la vârsta de 41 de ani, dar și despre cei pe care i-a cheltuit. Codin Maticiuc este actor, scriitor, dar și fiul unei familii bogate, fapt care i-a permis să facă doar ceea ce-i place.

„Am trecut de la copil, la băiat, la bătrân de bani gata încă sunt. M-am considerat un copil de bani gata pentru că am cheltuit mai mult decât am produs”, a spus Codin Maticiuc în podcastul La mijloc.

Codin Maticiuc, mărturisiri despre banii cheltuiți până la 41 de ani

„Eu, personal, am produs câteva milioane, dar, dacă mă uit în spate, zic că am cheltuit mai mult”, a spus Codin maticiuc, în podcast.

Codin Maticiuc a mărturisit că a început să producă bani de la 33 de ani.

„Am început să fac bani de la 33, într-adevăr, dar pun cheltuielile până în ziua de astăzi. Dar pun cheltuielile până în ziua de azi. Până la 41 de ani am cheltuit câteva milioane”, a spus Codin Maticiuc.

Ce spune Codin Maticiuc despre afacerile tatălui său

În trecut, Codin Maticiuc a mărturisit că banii familiei l-au ajutat să facă mereu doar ce-i place.

„ Ai mei mi-au dat acest cadou de a nu fi forţat să fac ce nu-mi place pentru a mă întreţine. Eu dacă vreau să plec două luni să fac un film în Cuba, pot. Libertatea asta e de nepreţuit. Darul timpului e incredibil!”, spunea Codin Maticiuc pentru okmagazine.ro.

Codin Maticiuc a fost de-a lungul timpului partener în afaceri cu tatăl său, însă îi place ca oaemnii să-l recunoască pentru meritele lui personale, cum ar fi prestațiile din filme, sau cărțile scrise:

„Am pus umărul la afacerile tatălui meu, dar nu îmi place să vorbesc despre asta. Tata mai spune uneori: „Ştii că n-aş fi încheiat afacerea aia dacă nu găsea el cumpărătorul?“. Dar sună altfel din gura lui”, spunea Codin Maticiuc.

Recent, Codin Maticiuc a lansat cartea „Dresor de lei și de fraieri. Viața lui Nuțu Cămătaru”, o carte pentru care s-a documentat mai mulți ani.

„5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare, dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru «Inamicul Public Numărul Unu». 5 ani. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia”, a spus Codin Maticiuc pe Facebook.

Pe lânga viața profesională, Codin Maticiuc se mândrește cu frumoasa sa fiică.