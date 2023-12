Ce avere are Monica Tatoiu. Doar pensia sa este 22.000 de lei pe lună

Monica Tatoiu a reușit să strângă o avere considerabilă. Cu o pensie de 22.000 de lei și o avuție semnificativă, afacerista preferă să investească în vacanțe în locuri exotice, decât în haine scumpe sau accesorii de lux.

La 67 de ani, Monica Tatoiu duce o viață liniștită. Este milionară în euro și are o pensie mare: 22.000 de lei. Iată ce avere are aceasta.

Ce avere are Monica Tatoiu și de ce nu vrea să-și ajute fiul cu bani

Timp de 14 ani, vedeta a fost directorul general al unei companii internaționale de cosmetice. A decis să investească o sumă considerabilă și așa a ajuns să dețină o avere uriașă.

Afacerea respectivă a crescut până la 33 de milioane de euro, iar acum are o avere estimată la 7,5 milioane de euro, scrie Revista Viva.

Tatoiu are o casă de 633 metri pătrați și un teren de 2.590 mp, ambele cu o valoare de aproximativ 2 milioane de euro. De asemenea, mai deține alte proprietăți, precum și acțiuni la o companie de cosmetice cu sediul în Suedia.

În ciuda faptului că își poate permite orice, afacerista nu e interesată de haine sau accesorii de lux, ci de vacanțe. „Nu am făcut o vacanță fără mai puțin de 5.000 de euro de persoană. Adică 10.000 noi doi”, spunea Monica Tatoiu acum ceva timp.

„Cei mai mulți bani îi dau pe închirieri de căsuțe în locuri neconvenționale, avioane și închirieri de mașini”, recunoaște ea.

Deși are o avere mare, Monica Tatoiu nu își ajută fiul pe plan financiar. I-a oferit doar unele proprietăți deținute de familie, însă nu vrea să îi dea bani.

„Nu are voie să-și cumpere apartament la bloc, doar casă pe pământ. Nu știu dacă e bine, pentru că trebuie să-și ia un împrumut, pentru că mama nu-i dă. Eu cu Victor am creat de la zero ce am creat, am plecat de la cuțit și furculiță, tata nu a vrut să-mi dea mie.

Deci prima am vândut-o (nr. o proprietate din cele două), iar copilul are depuși 60.000 de euro în bancă și asta (n.r. a doua proprietate) bănuiesc că o să fie 120.000 de euro. El nu vrea în București, el are nevoie să-și facă un atelier, nu e important numărul de camere.”, a declarat Monica Tatoiu în cadrul podcastului „Tare de tot, cu Viorel Grigoriu, acum ceva timp.

