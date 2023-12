Ce mașini conduce Lino Golden. Puțini știu ce bolizi și-a permis cântărețul să-și cumpere

Lino Golden este un artist nonconformist. Fostul protejat al lui Alex Velea este foarte activ în mediul online, unde își ține fanii la curent cu noutățile din viața sa.

Lino Golden a devenit cunoscut datorită asocierii cu trupa 5GANG, dar și pentru că era unul dintre protejații lui Alex Velea, devenind instant un idol pentru mulți adolescenți.

Ce mașini conduce Lino Golden. Ce bolizi și-a permis cântărețul să-și cumpere

În urmă cu un an, Lino posta pe canalul său de Youtube un vlog despre noua sa mașină, un BMW M440i xDrive, model 2022.

El a renunțat la Mercedesul său și a ales să-și achiziționeze un BMW, pe care l-a personalizat în propriul stil, conform filmulețelor postate pe TikTok. Totodată, acesta a dezvăluit că artistul a primit de la reprezentață o nouă mașină, până când cea personală iese din reparații.

La începutul anului 2023, artistul a fost implicat într-un accident rutier, ciocnindu-se cu un tramvai pe Șoseaua Antiaeriană - Șoseaua Alexandriei în București. Acesta și-a avariat mașina de lux.

Într-un vlog de acum câteva luni, RobyNET i-a făcut o farsă artistului, luându-i mașina, un BMW x5 3000 Diesel. Roby a declarat că Lino a primit această mașină de la socrii.

Cine este Lino Golden și cum a ajuns atât de iubit de urmăritorii săi

Lino, pe numele său real Radu Cârstea, este originar din Brașov și și-a descoperit afinitatea pentru muzică încă de la vârsta de 6 ani. Inițial a fost atras de instrumentele muzicale, mai exact de violoncel și pian, iar mai apoi a fost atras de rapp și hip-hop.

La 13 ani a compus prima melodie, „Jumate”, fiind astfel descoperit de Alex Velea. Împreună cu Mario Fresh, a format echipa Golden Boy Society. Hitul „Panamera” l-a făcut extrem de celebru printre tineri, care îl urmăresc în concerte și pe rețelele sale de socialiare.

Ce spune Lino Golden despre participare alături de logodnica lui, Delia, la „Power Couple România”

Lino și logodnica sa, Delia, participă la show-ul Power Couple România. Ei au acceptat provocarea, deși se cunosc de un an și jumătate. Artistul a cerut-o de soție pe Delia în luna octombrie a acestui an. Recent, artistul și-a anunțat urmăritorii pe contul său de Instagram că el și Delia se mută în casă nouă.

Lino Golden și logodnica lui, Delia, au decis să participe la „Power Couple România” pentru a demonstra tuturor că vechimea unui cuplu nu este un factor determinant în această competiție a noului show de pe Antena 1.

„Power Couple a fost un test al relației noastre, însă și unul al rezistenței, inteligenței, al lucrului în echipă și al răbdării, în urma căruia am învățat multe lucruri unul despre celălalt, pe care probabil, fără această experiență, nu am fi avut niciodată șansa să le descoperim. Am trecut prin emoții la care nu ne-am așteptat și ne-am privit cu alți ochi încă după primele probe”, a declarat Lino Golden.

Artistul a dezvăluit că noua experiență alături de femeia care l-a cucerit a fost cu adevărat spectaculoasă. Acesta a învățat foarte multe despre Delia.