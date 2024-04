Anamaria Prodan: „Am făcut istorie în fotbal, voi face și în box”. Ce pregătește impresara

Anamaria Prodan și Ronald Gavril au trecut la nivelul următor în relația lor. Iată marea decizie pe care cei doi parteneri au luat-o împreună!

Deși este cunoscută pentru cariera sa ca impresar, reprezentând fotbaliști importanți din România, Anamaria Prodan este mai hotărâtă ca oricând să își îndrepte atenția către un domeniu nou de activitate, urmând să facă echipă chiar cu partenerul ei, Ronald Gavril.

Într-un interviu recent acordat pentru digisport.ro, agentul FIFA a declarat că se va implica activ în box, unde speră să aibă la fel de mult succes ca în fotbal. Iată declarațiile ei!

Citește și: Prima reacție a Anamariei Prodan după ce a aflat că Laurențiu Reghecampf a devenit tată din nou

Marea decizie pe care au luat-o Anamaria Prodan și Ronald Gavril

Anamaria Prodan, împreună cu iubitul ei, Ronald Gavril, vor să pună „boxul profesionist la nivel de cinste”. Potrivit declarațiilor impresarei pentru digisport.ro, agentul FIFA a pus bazele unei firme care va organiza gale de box și va deveni promotor.

Anamaria Prodan nu doar că a explicat decizia pe care a luat-o, dar a dezvăluit și ce alte planuri de viitor mai are.

„Dacă am făcut istorie în fotbal, voi face și în box. Alături de Ronald, vom pune boxul profesionist la nivel de cinste. Alături de mine sunt prieteni dragi cu care vom colabora și, cu siguranță, vom aduce în fața dumneavoastră cele mai frumoase gale de box care au existat vreodată în România. Cei mai talentați boxeri vor merge pe drumul pe care Ronald Gavril a plecat acum mulți ani și a făcut istorie. A luat calea Americii în jocul profesionist.”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru digisport.ro.

Pe lângă faptul că este agent FIFA, Anamaria Prodan mai deține o academie de fotbal, Prodan&Iancu Academy, echipa de minifotbal MFC Ploiești, precum și echipa de old boys Prodan&Iancu, potrivit sursei citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Anamaria Prodan, cuvinte dure pentru Laurențiu Reghecampf Jr. "Îți rup capul". Ce a declanșat cearta

Cum a cucerit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan

Despre sportivul stabilit în Las Vegas, Anamaria Prodan spune că este un om minunat care o susține necondiționat.

„Simt că e cineva lângă mine care e acolo și mă susține indiferent de ce pas greșit fac. Minunat e puțin spus. E un om realizat, pe picioarele lui. E un om care poate să-mi ofere tot ce visez și aici nu vorbesc de partea financiară, vorbesc de suflet.”, a spus impresara.

Diferența de vârstă de 14 ani dintre ei nu îi afectează, mai adaugă Anamaria Prodan.

„M-a cucerit când am văzut programul vieții lui și am înțeles că până la această vârstă nu a știut ce-s alea cluburi prin America. Nu concepe distracții, neneorociri cu alcool. E un bărbat atât de bun! Eu cred că l-am cucerit cu naturalețea și cu seriozoiatatea. Vârsta e doar un număr. N-o simțim, nu se vede. Am și norocul ăsta genetic. Comunicăm atât de mult, în general eu îi scriu când el doarme, el la fel, și dimineața citim și vorbim.”, a spus ea la Antena Stars.

Copiii Anamariei Prodan l-au plăcut din start pe noul iubit al mamei lor.

„Sunt foarte fericite. Rebeca trăiește acolo și știe. Ultima vacanță am făcut-o împreună. Sunt fericite și împlinite că, în sfârșit, în familia noastră este cineva ca noi, cineva din lumea noastră. Și cu Bebe la fel, discuțiile sunt despre cum trebuie să fie un bărbat, despre ce trebuie să exprime un bărbat, despre cât de puternic din toate punctele de vedere trebuie să fie un bărbat. Probabil că a venit exact în momentul în care și eu și Bebe aveam cea mai mare nevoie de un bărbat adevărat lângă noi.”, a mai spus Anamaria Prodan la AntenaStars.