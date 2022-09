Ce conținut are Daniela Crudu pe platforma OnlyFans. Ipostazele incendiare în care se pozează și filmează fosta asistentă TV

Daniela Crudu se afișează, fără rețineri, pe platforma pentru adulți OnlyFans. Fosta asistentă TV spune că face ceea ce îi place: se fotografiază în ipostaze cât mai sexy. Cei care vor să îi vadă conținutul de pe OF trebuie să plătească un abonament lunar de 20 de dolari.

Ce conținut postează Daniela Crudu pe OnlyFans. A câștigat 14.000 de dolari în 7 zile

Nu mai este un secret faptul că Daniela Crudu este o fire libertină și dovadă stau fotografiile de pe conturile ei de socializare. „În primă fază, am fost curioasă, apoi când am văzut că se câștigă bani frumoși… de ce nu? Oricum, eu am pozat și în Playboy, am trei coperți”, a mărturisit Cruduța.

În doar o săptămână, Daniela a ajuns la 700 de abonați. Asta înseamnă că a câștigat 14.000 de dolari în doar câteva zile.

„Îmi place foarte mult, adică mi-a schimbat viața… cât pot să mă distrez. Parcă îți dezvolți creierul și te duce în altă dimensiune. Îmi dezvoltă imaginația”, a mai spus Daniela Crudu pentru Cancan.

Imaginile pe care le postează pe OnlyFans sunt unele foarte provocatoare. Cruduța se afișează în sânii goi, în lenjerii foarte transparente, după cum se poate vedea în fotografiile postate de Cancan.

Cu toate că banii sunt mulți, Daniela Crudu nu se consideră potrivită să se pozeze cu sora sa, Ana. Chiar aceasta a încurajat-o să-și deschidă cont pe platforma pentru adulți.

Cum arăta Daniela Crudu înainte de operațiile estetice

Daniela Crudu este o fană a operațiilor estetice, iar în ultimii ani, ea a trecut de foarte multe ori prin cabinetul medicului estetician.

Vedeta și-a făcut numeroase intervenții la nivelul feței, cât și la nivelul corpului, printre care se numără injectările cu acid hialuronic, botox, fațete dentare, implant mamar, rinoplastie, o operaţie estetică în zona bărbiei, dar şi o modificare accentuată a formei sprâncenelor.

De asemenea, bruneta apelează frecvent la tratamente estetice menite să-I întinerească pielea, terapii care să-i amelioreze cearcănele şi pungile de sub ochi.

Cu toate acestea, majoritatea fanilor săi sunt de acord cu faptul că Daniela Crudu arăta extraordinar și înainte de ”îmbunătățiri”.

