Daniela Crudu și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți. Cât costa abonamentul 

Vedeta și-a făcut recent cont pe o platformă pentru adulți și a început să-și promoveze imaginile și pe Instagram. Pozele sunt extrem de sexy, iar cei care vor să le vadă trebuie să plătească 20 de euro, potrivit cancan.ro.

Deși are o mulțime de proiecte și este imaginea mai mult brand-uri, aceasta s-a retras de ceva timp de pe micul ecran și face bani din altceva. Chiar dacă în trecut a fost de mai multe ori că nu se plânge de situața ei financiară, Daniela pare că a luat decizia de a-și face cont pe platforma cu conținut pentru adulți, așa cum a făcut și Laurette recent.

"Am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine. Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu. Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă, și cu Dan Capatos vorbesc foarte des. Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare", a spus Daniela Crudu pentru Playtech.

Daniela Crudu, ținuta care le-a oferit prietenilor virtuali o priveliște senzațională

Daniela Crudu a făcut senzație pe Instagram cu mai multe imagini în ipostaze fierbinți. Focoasa brunetă a îmbrăcat o ținută care i-a scos în evidență bustul generos și posteriorul bombat. Hai să vezi cât de sexy este.

Daniela Crudu este cunoscută pentru aparițiile sale îndrăznețe din mediul online sau de pe micile ecrane ale televizoarelor. Fosta asistentă TV se mândrește cu un trup de invidiat, dar și cu trăsături deosebite.

Pentru că nu se sfiește să își etaleze formele senzuale, focoasa brunetă îmbracă ținute care îi scot în evidență atuurile fizice. Un lucru este evident, aceasta arată de-a dreptul apetisant în orice piesă vestimentară.

De altfel, chiar dacă telespectatorii nu au mai văzut-o de ceva timp la televizor, Daniela Crudu nu ezită să își țină la curent prietenii de pe Instagram cu cele mai speciale momente din viața sa. Fosta asistentă TV este destul de activă în mediul online, unde publică des fotografii care pun pe jar publicul masculin.

De curând, Daniela Crudu s-a decis să încânte privirile internauților cu o serie de poze fierbinți. Aceasta a reușit să încingă atmosfera de pe Instagram după ce a publicat mai multe imagini cu ea într-o ținută incendiară.

Culoarea piesei vestimentare îi pune în valoare frumoasele trăsături ale feței și bronzul perfect. De asemenea, ținuta i-a lăsat la vedere busutul generos, posteriorul bombat, talia de viespe și picioarele subțiri.

