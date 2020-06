„Toată lumea s-a folosit de mine! Mi-am pierdut vila, mașina, banii, bijuteriile, tot!”. Ce datorii avea Costin Mărculescu

Actorul Costin Mărculescu, care a fost găsit mort în cadă, în propria locuință. avea probleme financiare după ce a fost nevoit să închidă agenția de fotomodele pe care o deținea.

În 2019 au apărut informațiii conform cărora firma lui Costin Mărculescu, numită „Compania Artistică Costin Mărculescu SRL”, înregistrase pierderi de aproximativ 20.000 de euro. În plus, Mărculescu era căutat de recuperatori pentru o datorie în valoare de 8.265,09 lei.

„Din 1999, până în 2005, agenția mea a avut cam 25.000 de absolvenți. În mod normal trebuia să fiu miliardar. Numai că eu am dat întotdeauna cu zece mâini la cei de lângă mine. Angajații mei erau în jur de 150. Deci am dat ani de zile pâinea la 150 de oameni și la un grup de zeci mari artiști cu care am colaborat. Foarte mulți, din ambele categorii, după ce cineva mi-a distrus agenția, nu mi-au mai dat niciun telefon. Ceea ce nici nu mă miră, de altfel.

Oamenii sunt OK cu tine când au avantaje. Când mi-a fost distrusă agenția, eu mi-am pierdut vila din Pipera, mașinile, banii, bijuteriile, tot. Peste toate astea, am rămas și cu vreo 100.000 de euro datorii. De opt ani de zile, deși am apărut în peste 2.500 de emisiuni la toate televiziunile, mi-am dat seama acum că toată lumea s-a folosit de mine”, mărturisea Costin Mărculescu.