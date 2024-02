Ce decizie curajoasă a luat Gina Matache la 61 de ani. Mama Deliei vrea să își refacă viața cu un bărbat mai tânăr

Gina Matache a făcut de curând o serie de dezvăluiri surprinzătoare. Mama Deliei și a Oanei a vorbit despre cum l-a ajutat pe fostul său soț, dar și despre faptul că vrea să își refacă viața amoroasă. Iată ce a declarat!

Gina Matache este o interpretă de muzică populară cunoscută la noi în țară. În prezent, ea locuiește cu soțul ei, Ion Matache, cu toate că au divorțat. Recent, ea a anunțat că a luat o decizie importantă, dar nu în privinţa carierei sale, ci a vieții personale. Iată ce a dezvăluit Gina Matache fără pic de reținere!

Părinții Deliei locuiesc împreună, deși sunt divorțați

După ce a renunțat la călugărie și s-a întors acasă din cauza problemelor de sănătate, Ion Matache s-a mutat sub același acoperiș cu Gina Matache. Cei doi au divorțat în urmă cu mai mulți ani, atunci când bărbatul a decis să se călugărească.

„El a avut problemele mari de sănătate și a plecat de acolo, ce era să facă? Ăsta este adevărul. Acum a revenit acasă și l-am primit. Nu puteam să-l las în starea aia. Normal că l-am primit. El acum e ok, a trecut perioada grea, se deplasează singur, se îngrijește singur. Noi nu am făcut niciodată partaj. Ce să împart, două-trei lemne? Nu m-am gândit să strâng avere, tot ce am avut am dat la copii. Stăm în același apartament, eu o cameră, el o cameră. Nu vreau casă mare, pentru ce? Să stau să fac curat două zile? Nu mai am ambiții de astea.”, a precizat mama Deliei, citată de ego.ro.

Mama Deliei și a Oanei Matache vrea să își refacă viața amoroasă: „Să fie chipeș, dar nu mai bătrân ca mine”

Gina Matache nu s-a oprit aici cu declarațiile și a dezvăluit că vrea să își refacă viața amoroasă, alături de un alt bărbat. Totuși, mama Deliei și a Oanei a precizat că își dorește ca următorul soț să fie mai tânăr decât ea.

„Bărbatul vieții mele? Încă îl aștept, vino mai repede! Să nu mă frece la cap, genul taci și înghite, să nu își dorească lucruri imposibile sau să mă schimbe. Să fie chipeș, dar nu mai bătrân ca mine, mai tânăr să fie ca să țină pasul cu mine. Nu-mi plac învechiții, să aibă nebunia mea. Eu acum pot să îmi refac viața oricând.”, a mai spus Gina Matache, citată de sursa menționată mai sus.