Ce definiție a dat Bianca Drăgușanu iubirii. Mesajul care i-a făcut pe toți să creadă că îi este adresat lui Gabi Bădălău

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a fost destul de controversată, cu despărțiri și împăcări, dar și cu mici neînțelegeri. Însă, recent, cei doi au mers într-o vacanță în Bangkok, capitala Thailandei, acolo unde fostul soț al Claudiei Pătrășcanu și-a serbat și ziua de naștere, potrivit Spynews. De când s-au întors din vacanță, cei doi par din ce în ce mai îndrăgostiți, iar cuvintele Biancăi confirmă acest lucru.

Ce a transmis Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare. Mesajul care i-a făcut pe toți să creadă că îi este adresat lui Gabi Bădălău: „Dragostea înseamnă...”

Recent, Bianca Drăgușanu a făcut public, pe rețelele de socializare, un mesaj care ar putea fi adresat iubitului ei, vizualizat, ulterior, de Spynews. Iată cum suna acesta:

„Dragostea înseamnă să găsești pe cineva care are grijă de tine, mai bine decât ai tu!", a fost mesajul postat de Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare, alături de un gif care exprima că se simte binecuvântată.

Așadar, se pare că Bianca Drăgușanu și-a găsit liniștea în brațele fostului lui Gabi Bădălău. Dacă ar fi să interpretăm mesajul postat, atunci înțelegem că fostul soț al Claudiei Pătrășcanu îi oferă Biancăi protecția de care are nevoie.

În urmă cu ceva timp, Bianca Drăgușanu nu părea să se simtă la fel de „binecuvântată” când se gândea la iubire, ea afirmând că relația cu Gabi Bădălău funcționează „bine”:

„Eu am o relație cu acest bărbat de aproape doi ani de zile, eu nu mi-am schimbat partenerul, noi dormim în aceeași casă, suntem bine. Că apar șosete care intră, care ies, nu e problema mea.", spunea, în urmă cu ceva vreme, Bianca Drăgușanu, la Antena Stars, citată de aceeași sursă.

Ce relație are Gabi Bădălău cu fiica Biancăi Drăgușanu

Fosta asistentă TV a explicat că cei doi se înțeleg foarte bine și au momente când vorbesc chiar și la telefon, atunci când nu se află împreună. De asemenea, Bianca Drăgușanu i-a organizat Sofiei o petrecere aniversară exact așa cum micuța a visat, la împlinirea vârstei de șase anișori, iar de la marele eveniment nu a lipsit nici Gabi Bădălău.

„A fost și Gabi (la petrecere n.r). Atâta timp cât avem o relație e normal. Sofia se înțelege cu el foarte bine. Oricum, ieri Sofia a ignorat pe toată lumea, adulții au fost ignorați, ea a fost cu copiii, pe tobogane, vată pe băț, magicieni, dulciuri, n-a interesat-o restul. Sofia și Gabi chiar sunt prieteni, se înțeleg bine, vorbesc des la telefon. Copilul meu e un copil care are o gândire foarte curată și corectă”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Spynews.ro.

Ce sumă au cheltuit Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău în vacanța din Bangkok

Bianca Drăgușanu a mai menționat, într-o emisiune televizată, ce sumă au cheltuit în vacanța din Bangkok:

„Hotelul la care noi am stat, nu este un hotel accesibil. Era discrepanța foarte mare între lux și opulență și modul lor de viață, dar ceva foarte frumos. Eu am mâncat în fiecare zi pe street food, aproape în fieacre zi. Am stat șase zile, iar din șase zile, vreo două am mâncat la restaurantele celebre din incinta hotelurilor superbe. În rest, am mâncat în fiecare zi mâncare super fresh, fructe de mare și pește luat direct din acvariu, pus pe grătar și gătit în fața noastră, ceva superb, delicioasă, condimentele cele mai bune. Foarte accesibile, și taxiurile foarte ieftine, iar mâncarea, chiar am mâncat mult de tot în vacanța asta, mâncarea nu a depășit 70 de euro, dar la modul două persoane, și cam tot ce vezi cu ochii.", a spus Bianca Drăgușanu la Antena Stars, citat de Spynews.

