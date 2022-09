Ce relație are Gabi Bădălău cu fiica Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege Sofia cu afaceristul

Bianca Drăgușanu i-a organizat recent Sofiei o petrecere aniversară exact așa cum micuța a visat, la împlinirea vârstei de 6 anișori, iar de la marele eveniment nu a lipsit nici Gabi Bădălău.

Mai mult decât atât, se pare că cei doi îndrăgostiți sunt din ce în ce mai serioși în privința relației lor, astfel că vedeta TV s-a afișat și pe rețelele de socializare alături de afacerist, lucru pe care aceștia l-au făcut destul de rar de când sunt împreună.

Cum se înțelege fetița Biancăi Drăgușanu cu Gabi Bădălău

Se pare că Bianca Drăgușanu devine tot mai deschisă în privința poveștii ei de iubire cu Gabi Bădălău, astfel că a vorbit recent și despre relația pe care partenerul ei o are cu Sofia, fetița ei. Fosta asistentă TV a explicat că cei doi se înțeleg foarte bine și au momente când vorbesc chiar și la telefon, atunci când nu se află împreună.

„A fost și Gabi (la petrecere n.r). Atâta timp cât avem o relație e normal. Sofia se înțelege cu el foarte bine. Oricum, ieri Sofia a ignorat pe toată lumea, adulții au fost ignorați, ea a fost cu copiii, pe tobogane, vată pe băț, magicieni, dulciuri, n-a interesat-o restul. Sofia și Gabi chiar sunt prieteni, se înțeleg bine, vorbesc des la telefon. Copilul meu e un copil care are o gândire foarte curată și corectă”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Spynews.ro.

Victor Slav i-a organizat Sofiei o petrecere separată, a doua zi

În acest weekend, Sofia a fost sărbătorită alături de 60 de invitați, petrecerea având loc undeva pe malul lacului Snagov. Victor Slav nu a putut fi prezent la eveniment, însă i-a organizat fetiței sale un party aniversar în ziua următoare.

În schimb, Gabi Bădălău nu a lipsit de eveniment, fiind surprins în câteva imagini publicate de Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare. La rândul lui, afaceristul are doi băieței din mariajul cu Claudia Pătrășcanu, fiind obișnuit deja cu rolul de tătic.

„Și el (Victor Slav n.r) i-a organizat o petrecere azi și probabil ieri s-a ocupat cu organizarea petrecerii. A fost invitat, doar că știu că mama lui are niște probleme de sănătate... nu vreau să justific faptul că n-a fost ieri.

Noi discutăm, suntem în regulă, e ok, nu e ca și cum s-a întâmplat ceva anormal. Și anul trecut noi am fost la Paris, eu cu fiica mea, sora și nepotul meu, am făcut acolo o mare petrecere, am fost la Disneyland, apoi ea a mai avut o petrecere organizată de mama mea, acasă, după care Victor a luat-o și a mai avut și o altă petrecere. Ea are ziua de naștere ca-n povești, trei zile și trei nopți”, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru sursa anterior menționată.

