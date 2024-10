Ce diferență de vârstă este între Monica Bîrlădeanu și soțul ei, Valeriu Gheorghiță. Detaliul a ieșit la iveală după nuntă

Monica Bîrlădeanu și soțul ei, Valeriu Gheorghiță, au avut parte de o nuntă ca în povești pe data de 5 octombrie 2024. Cei doi formează un cuplu superb, însă puțini sunt cei care știu ce diferență de vârstă există între ei.

Monica Bîrlădeanu, cunoscută pentru cariera sa în actorie și televiziune, a avut parte de o nuntă plină de farmec alături de Valeriu Gheorghiță. Deși este o persoană discretă când vine vorba de viața personală, frumoasa brunetă nu a putut ține ascuns faptul că s-a căsătorit.

Actrița are o relație foarte specială cu fanii săi din mediul online, motiv pentru care nu a ezitat să publice câteva imagini cu ea în rochie de mireasă. Este pentru prima oară când vedeta îmbracă o astfel de ținută.

Petrecerea de după cununia religioasă a avut loc la Palatul Snagov, unde Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au petrecut alături de familie și de prieteni. Aceștia s-au distrat toată noaptea în compania oamenilor dragi.

În cea mai importantă zi din viața ei, actrița a îmbrăcat două rochii superbe. Monica Bîrlădeanu a atras atenția invitaților cu frumusețea ei și piesele vestimentare ce i-au scos în evidență atuurile fizice.

Un lucru este cert, Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au organizat nunta în detaliu, iar rezultatul a fost de-a dreptul spectaculos. Evenimentul a fost de poveste. Drept dovadă stau chiar imaginile de pe rețelele sociale.

De diferență de vârstă există între Monica Bîrlădeanu și soțul ei, Valeriu Gheorghiță

Încă de la începutul relației cu Valeriu Gheorghiță, actrița s-a lovit de o mulțime de critici. Pe atunci se speculă că medicul ar fi fost însurat cu fosta soție. Aceste zvonuri au fost lămurite chiar de Monica Bîrlădeanu, care a susținut că partenerul său era divorțat atunci când au decis să formeze un cuplu.

De asemenea, un subiect controversat în showbiz-ul românesc este și diferența de vârstă dintre vedetă și soțul ei, Valeriu Gheorghiță. Puțini sunt cei care știu că Monica Bîrlădeanu este mai mare cu 4 ani decât partenerul ei.

Medicul s-a născut pe data de 25 mai 1982, în timp ce actrița este născută pe data de 12 decembrie 1978, conform click.ro.

Ce videoclip emoționant a publicat Monica Bîrlădeanu de la nunta cu Valeriu Gheorghiță. Cum s-au descurcat cei doi la dansul mirilor

După nunta cu Valeriu Gheorghiță, Monica Bîrlădeanu a distribuit pe contul de Instagram mai multe poze și un videoclip emoționant. Prin intermediul filmulețului, actrița a împărtășit cu fanii săi mai multe momente speciale de la petrecere.

Alături de postare a adăugat și un mesaj copleșitor: „Dragii noștri, pe (foarte scurt) cam așa a fost la nunta noastră. Am dansat mai mult decât am făcut-o toată viața mea, dar cea mai frumoasă parte a fost să mă întâlnesc pe ringul de dans cu oameni care trăiau cu bucurie momentul nostru. Un cvartet de coarde a întâmpinat oaspeții, apoi ne-a cântat Maria Buza care e efectiv o legendă - de-o suplețe artistică și un talent de neegalat. Am cântat cu toții pe Direcția 5 și-am dansat pe multe din piesele cu care am crescut.”.

