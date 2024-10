Monica Bîrlădeanu s-a căsătorit. Cum a arătat celebra actriță în ziua nunții cu Valeriu Gheorghiță

Monica Bîrlădeanu și iubitul ei, Valeriu Gheorghiță, s-au căsătorit în acest weekend, având parte de cea mai frumoasă petrecere.

Celebra actriță s-a bucurat sâmbătă, 5 octombrie, de cea mai importantă zi din viața ei, alături de bărbatul pe care îl iubește. Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit într-o ceremonie emoționantă, fiind înconjurați de oamenii dragi din viața lor.

Monica Bîrlădeanu s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță

Frumoasa actriță a strălucit în ziua nunții, când a ales să poarte două rochii albe superbe. Cei doi miri și-au sărbătorit iubirea alături de numeroși invitați din lumea mondenă.

După marele eveniment din viața ei, frumoasa actrița a dat și primele declarații. Fiind copleșită de entuziasm, celebra actriță s-a bucurat de nunta visurilor ei, într-un cadru de vis la Snagov.

La dansul mirilor, Monica și Valeru Gheorghiță i-au emoționat pe invitați cu dansul mirilor, un vals care i-a transpus pe toți într-o poveste. Cei doi miri îndrăgostiți au dansat mai întâi pe o melodie specifică de vals, iar apoi au dansat și pe muzică machedonească.

Seara a decurs minunat, cu muzică bună, mâncare atent aleasă și un decor foarte elegant, ales cu mult bun-gust. Un alt moment încărcat de emoție a fost atunci când a sosit tortul mirilor. Toți invitații le-au cântat mirilor “la multi ani” și s-au bucurat alături de ei de cea mai importantă zi din viața lor.

Tortul alb, decorat cu flori, s-a potrivit perfect în cadrul de poveste creat de organizatorii evenimentului.

Pe contul ei de Instagram, Monica Bîrlădeanu a ales să posteze mai multe imagini de la cel mai important eveniment din viața ei. Printre fotografii, este și una în care mirii apar alături de nașii lor.

“O nunta asa cum am visat amandoi: la palat, intr-o rochie de vis (doua, de fapt) intr-un decor superb, in arome perfecte, cu oaspeti alesi. Am trait frumos seara trecuta cu totii si abia astept sa impartasesc cu voi maine cateva dintre momentele fabuloase ale serii, asa cum le-am trait noi. Multumim tuturor oaspetilor nostri pentru dragoste si bucuria de-a ne fi fost alaturi in unul din cele mai importante momente ale familiei noastre. Love, M&V”, a scris celebra actriță pe contul ei de Instagram.

Frumoasa șatenă nu și-a expus aproape deloc viața personală, mai ales după ce s-a despărțit de Bobby Păunescu, în 2013. De atunci, Monica Bîrlădeanu a preferat să fie discretă în declarații sau în a se afișa la brațul vreunui bărbat.

Actrița trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de medicul militar Valeriu Gheorghiță, cel care apărea destul de des la TV și în mediul online pe perioada pandemiei, fiind cel care a coordonat campania națională de vaccinare împotriva COVID-19.

De când și-a oficializat relația, vedeta s-a lovit de mai multe critici conform cărora iubitul ei ar fi, de fapt, un bărbat însurat. În realitate, medicul este un om divorțat, liber să-și trăiască noua poveste de iubire. Monica Bîrlădeanu a lămurit zvonurile care circulă în spațiul public, făcând în vara anului trecut o postare pe rețelele sociale.