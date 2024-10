Monica Bîrlădeanu a plătit o avere pentru cele două rochii de mireasă. Cât au costat ținutele spectaculoase

Monica Bîrlădeanu a strălucit la nunta cu Valeriu Gheorghiță. Actrița a ales două rochii superbe, care i-au scos în evidență formele armonioase.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit într-un cadru de poveste. Celebra actriță a strălucit la evenimentul special și a schimbat două rochii de mireasă.

Monica Bîrlădeanu a plătit o avere pentru cele două rochii de mireasă. Cât au costat

Nunta a avut loc într-un salon de lux, la Palatul Snagov. 9 luni a durat organizarea evenimentului, iar Monica Bîrlădeanu a ales să poarte două rochii superbe.

Ambele au fost tip sirenă și cu decolteu generos. Nici Valeriu Gheorghiță nu s-a lăsat mai prejos, el a atras atenția cu un costum elegant.

Pentru această apariție spectaculoasă, Monica Bîrlădeanu a scos din buzunar o sumă frumușică de bani. Mai exact, cele două rochii de mireasă ar fi costat 3.000 de euro, conform România TV.

Prima rochie, aleasă pentru ceremonia religioasă, a avut mâneci scurte și a fost decorată cu detalii subtile argintii. În partea de jos, au fost cusute pene. Vedeta nu a căutat ceva extravagant, ci o ținută care să se remarce prin simplitate și eleganță.

A doua rochie, cu mâneci lungi, a fost realizată cu multe cristale și a avantajat-o pe frumoasa mireasă. Ținuta a fost alegerea perfectă pentru petrecerea de nuntă pentru că i-a permis vedetei să danseze cu ușurință.

”O nunta asa cum am visat amandoi: la palat, intr-o rochie de vis (doua, de fapt) intr-un decor superb, in arome perfecte, cu oaspeti alesi.

Am trait frumos seara trecuta cu totii si abia astept sa impartasesc cu voi maine cateva dintre momentele fabuloase ale serii, asa cum le-am trait noi.

Multumim tuturor oaspetilor nostri pentru dragoste si bucuria de-a ne fi fost alaturi in unul din cele mai importante momente ale familiei noastre.”, a scris Monica Bîrlădeanu pe Instagram.

Cum a început povestea de iubire dintre Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță

În vârstă de 41 de ani, Valeriu Gheorghiță a fost căsătorit 20 de ani cu o fostă colegă de facultate, tot medic, cu care are împreună doi copii. Problemele în căsnicia lor ar fi început să apară în perioada pandemiei, din cauza absenței prelungite a medicului de acasă.

Certurile tot mai frecvente, precum și atenția sporită pe care o primea din partea femeilor din jurul său, ar fi contribuit la tensiunile din familie, culminând cu despărțirea.

După despărțirea de soție, Valeriu Gheorghiță a intrat într-o relație cu actrița Monica Bîrlădeanu.

Relația lor a ajuns în atenția publicului după ce au fost difuzate imagini cu cei doi la un hotel din Bulgaria, într-un jacuzzi, în cadrul unei emisiuni de la România TV.