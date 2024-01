Ce diferență de vârstă există între Alexia Eram și Mario Fresh. Cei doi formează un cuplu de 7 ani

Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu încă din adolescență. Între cei doi există o diferență foarte mică de vârstă.

Alexia Eram este născută pe 31 august 2000, iar Mario Fresh este născut pe 9 august 1999. Când au început să formeze un cuplu Alexia avea 16 ani, iar Mario avea 17 ani. Între cei doi există o diferență de vârstă de numai un an.

Cei doi s-au cunoscut când artistul a cântat la ziua Alexiei, iar după un an s-au întâlnit la un eveniment, unde au vorbit, au făcut schimb de numere de telefon și au început să iasă împreună. Alexia și Mario Fresh formează un cuplu de 7 ani.

Cum a început povestea de dragoste dintre Alexia Eram și Mario Fresh

„Ne-am văzut la un eveniment, am făcut schimb de numer eși am început să ieșim. Și ne-am sărutat pe un acoperiș prima oară. Cu un an înainte venise să cânte la ziua mea. Eram fană Mario Fresh. Atunci am făcut eu cunoștință cu el. Apoi ne-am reîntâlnit peste un an”, a povestit Alexia Eram într-o emisiune.

Pentru că sunt foarte tineri, cei doi nu se grăbesc să se căsătorească.

„Dacă acum m-ar cere Mario n-aș spune nu. M-aș logodi. Nu știu dacă m-aș căsători acum. Suntem destul de tineri. Mai copilărim. Cred că fiecare relație are urcușuri și coborâșuri mai ales când aveți o relație de mici și creșteți împreună. Cu o comunicare bună cred că poși trece peste orice”, a mai povestit Alexia Eram într-un podcast.

Alexia a declarat că este o persoană geloasă și consideră că gelozia cu limită este absolut normală într-o relație. Totuși, fosta concurentă America Express a admis că la începutul relației era mai geloasă față de cum este acum.

Cum se alintă Alexia Eram și Mario Fresh

Cei doi au o formulă le alint atipică. Alexia Eram și mario Fresh își spun unul altuia „Cap” de la „Capul meu frumos”.

Alexia Eram a participat în sezonul 6 America Express cu Aris Eram. Tânăra nu a participat cu Mario Fresh, având în vedere că artistul participase în trecut, când Alexia era la facultate.

La America Express Alexia Eram a atras atenția cu frumusețea, perseverența, ambiția și intelgența ei. Concurenții sezonului 6 America Express au admis că Alexia și Aris Eram au format una dintre cele mai puternice echipe din concurs, cei doi ajungând până în Finala sezonului 6.