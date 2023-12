Care este numele din buletin al lui Mario Fresh. Cum îl cheamă, de fapt, pe iubitul Alexiei Eram de la America Express

Mario Fresh este o prezență constantă atât pe rețelele de socializare, cât și în topuril muzicale. El și Lino Golden au fost „băieții de aur” ai lui Alex Velea.

Mario Fresh este un artist foarte cunoscut în România, iar melodiile sale încântă publicul, mai ales printre cei din generațiile mai tinere.

De-a lungul timpului, artistul a avut parte de colaborări de succes în industria muzicală, care au ajuns la inima multor fani și, mai ales, fane.

Mario și Alexia Eram formează un cuplu încă de când concurenta America Express, sezonul 6, avea 16 ani, iar artistul 17 ani.

„Când eram mică am mai avut... Nu se compară. Și înainte să fiu cu Mario am fost cu un băiat jumătate de an, 3 luni, 4 luni, na. Eu cu Mario ne-am combinat când aveam 16 ani. Na, între 14 și 16 ani am mai avut iubiți. Nu serios, Mario este prima relație serioasă”, a afirmat Alexia în podcastul DRIVE-IN with Andrei Niculae.

„Cred că pur și simplu depinde de fiecare persoană. În momentul în care tu ești cu un om și te simți bine cu acel om, de ce ai vrea să experimentezi. Ce să experimentezi dacă tu ești bine cu acel om și poți să experimentezi ce vrei cu un singur om. Cred că depinde de fiecare persoană. Nu judec pe nimeni. Dacă cineva vrea să aibă mai multe experiențe, go ahead. Eu personal așa sunt. Eu dacă sunt bine, și sunt foarte bine cu Mario și ne iubim foarte mult, nu am de ce să caut în altă parte”, a mai completat tânăra.

„Dacă acum m-ar cere Mario, îți dai seama că n-aș spune <<Nu>>, aș spune <<DA>>”, răspunde Alexia când a fost întrebată dacă ar vrea să se căsătorească.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Mario Fresh

Potrivit unei surse, în buletinul lui Mario Fresh apare numele Mario Gălățanu. Acesta s-a născut la Iași și a avut o afinitate pentru muzică încă din copilărie.

La vârsta de 6 ani, a participat la Festivalul Cerbul de Aur Junior, unde a obținut Premiul Întâi. De asemenea, a obținut același premiu și la Festivalul Mamaia Copiilor.

În 2009 s-a reîntors pe aceleași scene și a obținut Premiul al doilea.

Din punct de vedere profesional, a cunoscut un adevărat succes în carieră după întâlnirea cu Alex Velea. Artistul a observat potențialul pe care îl avea Mario și a decis să îl ”adopte”, ajutându-l să devină muzicianul din zilele noastre.

Mario și-a părăsit căminul de timpuriu pentru a face cu adevărat carieră în muzică. Cu toate acestea el a rămas foarte atașat de părinții săi. Michi și Claudia Gălățanu au încercat să-i ofere întotdeauna ce au putut mai bun. Ei dețineau o pizzerie în Iași, însă în 2020, au decis să o închidă și să plece din țară. Părinții artistului s-au mutat în Tenerife, unde și-au deschis o nouă afacere.