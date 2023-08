Jo și Juno formează unul dintre cele mai frumoase cupluri de vedete și par făcuți unul pentru celălalt, dar nu mulți știu că între ei este o diferență de vârstă. Ce a dezvăluit artista despre impactul pe care îl are acest lucru asupra relației lor.

Ce diferență de vârstă există între Jo și Juno. Cu câți ani este mai mare artista: „Nu am simtit diferența niciodată” | Instagram

Jo și Juno formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din industria muzicală românească. Deși de-a lungul timpului, relația lor a avut mai multe piedici, acum se pare că cei doi artiști sunt mai fericiți cu oricând. Cuplul trăiește de departe una dintre cele mai frumoase perioade, după recenta împăcare pe care au oficialziat-o odată cu lansarea piese „Nimeni nu ne poate despărți”.

Ce diferență de vârstă există între Jo și Juno

Jo și Juno și-au trăit mereu relația în lumina reflectoarelor și au fost transparenți cu momentele prin care trec. Cântăreții au vorbit atât despre clipele fericite, cât și despre cele mai grele, dar întotdeauna cu deschidere față de fanii lor.

Astfel, urmăritorii lor au aflat și un detaliu mai puțin cunoscut despre cuplul de vedete. Jo și Juno par făcuți unul pentru celălalt, dar mulți nu știu că între ei există și o diferență de vârstă.

Într-o sesiunea recentă de întrebări și răspunsuri, organizată de Jo pe contul ei de Instagram, un internaut a deschis acesta subiect și a întrebat-o dacă într-adevăr Juno mai mic de vârstă decât ea.

„Juno e mai mic decât tine? Dacă da, cu cât?”, a fost întrebarea pe care i-a adresat-o acesta, în mediul online.

Fără nicio reținere, Jo a recunoscut că între ea și iubitul ei este o diferență de 3 ani, ea fiind cea mai mare. Jo are 28 de ani, în timp ce Juno are 25 de ani.

„E mai mic ca vârstă, dar e mai mare spiritual. E un suflet vechi și un om tare matur și înțelept. Chiar dacă sunt trei ani diferență între noi, nu i-am simțit niciodată”, a scris artista alături de o fotografie în care apar împreună îmbrățișându-se.

Jo și Juno au un trecut tumultos împreună marcat de mai multe despărțiri și împăcări. Cei doi au format un cuplu timp de patru ani până anul trecut, când au decis să se despartă. Deși spuneau că nu mai există cale de împăcare, artiștii și-au mai acordat o șansă și lucruri par că merg acum în direcția corectă.

„Nu cred că o să mai am o iubire atât de intensă cum am avut-o cu Juno. Nu știu dacă o să mai iubesc vreodată așa. L-am iubit și îl iubesc foarte tare. Juno o să rămână pentru totdeauna unul dintre oamenii la care o să țin cel mai mult. Niciunul dintre noi nu a avut răbdare, suntem diferiți și mereu ajungeam într-un punct în care nu ne înțelegeam. Atunci devenea toxic. La un moment dat, mi-am dat seama că am obosit’, a declarat Jo, în urmă cu ceva timp, după separare.