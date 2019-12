Ce face Dan Negru în noaptea dintre ani: ”Mi-am propus să fiu acasă, cu Negru. Ha-ha!” ”Revelionul Starurilor 2020” va fi la Antena 1 pentru a 20-a oară

Am avut șansa pe care ei n-au avut-o, să prind 20 de ani legați în care publicul să fie dornic să petreacă Revelioanele la televizor. Nu anii din viață contează, ci viața din ani. Puteam să fac o mie de Revelioane, dar dacă ele nu aveau aprecierea publicului an după an, nu aveau valoare.

Din culisele Revelionului 2020 prezentat de Dan Negru. Marius Țeicu n-a mai filmat pentru un revelion de 30 de ani! Galerie foto

Întrebarea “când te oprești” o aud adeseori, pentru că nu suntem o țară cu repere, consumăm rapid, uităm repede și vrem mereu lucruri noi. În țările cu un showbiz cu istorie contează mult eticheta “since…”. La noi e o rușine. Mi-a sugerat un șef de televiziune, cândva, să nu mă mai laud cu anii de performanță, să par că acu încep totul. M-a amuzat sugestia lui, dar ăștia suntem.

Mi-a luat mult să-i conving pe ai mei să-i facem aniversarea de 80 de ani lui Piersic la televizor. Americanii caută să smulgă tot ce pot din de Niro sau Pacino, dar pentru noi Piersic e “old” și “lame”. Mă bucură că am găsit înțelegere pentru longevitate la Antenă, pentru că într-o piață TV ca a noastră nu știu să existe exercițiul longevității performanței. Fallon e la NBC din 1999 și NBC se laudă cu asta ori de câte ori poate.”, a mai spus el.

