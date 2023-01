Ce familie frumoasă are Puya de la America Express. Solistul și soția lui, Melinda, au trei fetițe adorabile

Puya, pe numele lui real Dragoș Gărdescu, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști autohtoni, grație carierei sale care a început în urmă cu mulți ani. Cântărețul are în prezent propria lui „la familia”, fiind un tătic și un soț mândru. El și soția lui, Melinda, au împreună trei copii și își trăiesc povestea de iubire discret, astfel că nu se cunosc foarte multe detalii despre viața personală a artistului. Iată cum arată fetițele lor, dar și ce vârste au!

Cum arată copiii lui Puya. Artistul și soția lui, Melinda, au împreună trei fetițe

Puya se poate declara un bărbat împlinit pe toate planurile, având o familie frumoasă, dar și o carieră de succes. Cântărețul se mândrește și în mediul online cu fetițele lui, acolo unde mai publică din când în când imagini în care acestea apar, însă nu foarte des, părând genul de tătic protector.

Cert este că micuțele seamănă de minune cu părinții lor, moștenind din trăsăturile acestora. Între fetițele cele mari este o diferență de vârstă de doar un an, însă Puya are acasă și o mezină. Melissa are 12 ani, Iuliana, 11 ani, iar fetița lor cea mică are doar 5 anișori.

Fetițele lui Puya au apărut într-un videoclip al artistului

Anul trecut, Puya a filmat un videoclip pentru piesa „Lie”, iar „protagonistele” au fost nimeni altele decât fiicele lui cele mari, Melissa și Iuliana. De asemenea, în videoclip a apărut și soția artistului, Melinda, care a și ajutat, de altfel, la întreaga organizare a conceptului.

Cum arată viața de familie a lui Puya. Ce a declarat despre rolul de părinte

Dincolo de viața profesională, Puya e un familist convins. Cântărețul e căsătorit cu Melinda din 2011, însă cei doi s-au cunoscut în 2006, pe când aceasta termina clasa a XII-a. De atunci a început și povestea lor de iubire. Cu toate că artistitul se bucură de notorietate, partenera lui de viață a ales să fie o prezență discretă, care rar apare în cadrul evenimentelor.

În cadrul unei emisiuni TV, Puya a dezvăluit cum este el ca părinte: „Toți avem impresia că suntem cei mai buni. Probabil că sunt sever, nu știu. Acum cine nu își ceartă copilul, nu și-l iubește. Ce, să-l lași să facă numai ce vrea el? Nu! Aici e un joc între mamă și tată.

Femeile sunt diferite de bărbați. Și mamele sunt diferite de tați, asta e clar. Într-un fel se comportă mama, într-un fel se comportă tata. Și din chestia asta iese o armonie, adică eu mă joc într-un fel cu copiii, ea le povestește altceva. Vin la noi pentru diverse lucruri, adică se împart sarcinile și așa e și normal, în orice familie! Pe toate le iubesc la fel!”, a povestit Puya.

Puya a explicat de curând că este foarte implicat în viața de familie și că fetițele lui i-au dat un scop în viață. Totodată, a dezvăluit că locuința lor e mereu plină de „hărmălaie”, după ce le-a luat celor mici și animăluțe de companie, însă nu se plânge.

„Sincer să fiu, casele în care nu se aude nimic sunt triste. Mie îmi place hărmălaia asta. Mă identific cu chestia asta și când am fost mic la fel, tot așa se întâmpla în casă. Nu vreau liniște. N-am ce să fac cu ea. Mă duc la azil dacă vreau liniște, dar nu vreau. (..)”, mai spunea el.

Puya și soția lui, Melinda, fac echipă la America Express

Marea aventură a reality show-ului America Express - Drumul Aurului a început, iar printre echipele care concurează se află și cuplul format din Puya și soția lui, Melinda. Cei doi au acceptat marea provocare cu brațele deschise, chiar dacă acest lucru a însemnat să se despartă pentru o perioadă de micuțele lor. Aceștia speră însă să le aducă acestora acasă marele premiu în valoare de 30.000 de euro, fiind pregătiți pentru competiția dură.

