Puya și-ar dori încă un copil. Cum se înțelege artistul cu cele trei fiice și cu Melinda: „A durat să găsesc o soție bună”

Cei doi au acceptat aventura vieții lor, participând la America Express - Drumul Aurului. În ediția de luni, 16 ianuarie 2023, ambii au trecut prin clipe inconfortabile, pentru că au avut nevoie de cazare. Până la urmă, cei doi au fost primiți în casă de către o localnică.

Citește și: Puya, despre decesul fratelui său: "Nu pot să-i șterg numărul din telefon"

Puya și-ar dori încă un copil. Cum se înțelege artistul cu cele trei fiice și cu Melinda

Cei doi concurenți ai emisiunii America Express, marca Antena 1, trăiesc o frumoasă poveste de iubire. După cinci ani de relație, ambii și-au unit destinele în anul 2011, mărindu-și familia cu trei fiice superbe.

Într-un interviu acordat pentru Ciao.ro, artistul a vorbit sincer despre viața de familie. Cum se înțelege rapperul cu fiicele sale, dar și cu cea care i-a furat inima?

„Nu m-am transformat (n.r. într-un familist convins). Asta am vrut mereu, având și exemplul de acasă. Doar că așa cum se întâmplă de multe ori, în viață nu e mereu după cum vrei tu. A durat să găsesc o soție bună.

Nu prea am timp să mă gândesc cum trebuie să fiu (n.r. tată). Sunt cum sunt. Încerc să fiu cum pot eu mai bine. Încerc să fac ce au făcut și părinții mei în principiu. Să creez o familie unită.

Mi-am dorit mereu copii, asta cu siguranță. Dar nu am plănuit exact momentul. Nunta am făcut-o când prima fată avea doi ani”, a spus el pentru Ciao.

Întrebat dacă și-ar mai dori un copil, artistul nu a negat.

„Ar fi frumos încă un copil, sigur. Ce o vrea Dumnezeu, eu am deja un băiat, Băiatu’ în iarbă, vinul pe care l-am lansat anul trecut”, a precizat Puya.

Citește și: Puya și Melinda, despre aventura America Express: „E mult mai greu decât ne așteptam!”

Cum s-au cunoscut Puya și soția sa, Melinda, ambii concurenți la America Express

În același interviu, rapperul a dezvăluit cum și-a cunoscut soția și cât de mult i-a plăcut felul său de-a fi.

„Nu știu cum îți imaginezi tu dragostea la prima vedere, dar probabil așa o fi fost. Am fost chemat la un bal de boboci la Deva, ea prezenta balul. Mi-au tras țeapă cu banii, deși aveau 1.000 de oameni în sală. După care am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. Așa e dragostea!”, a afirmat Puya pentru Ciao.

Cântărețul a dezvăluit că îi plăcea foarte mult de Melinda, motiv pentru care începuse să își programeze concertele doar acolo unde știa că se află și ea.

„Sunam la cluburile din Cluj unde era ea. La un moment dat am cântat și într-un grajd! Și uite așa am reușit să acopăr fiecare sătuc din zona Clujului. (...) Când am cerut-o de soție copilul avea deja doi ani. Am fost rapizi. Până acum văd că m-a suportat”, a adăugat concurentul de la America Express, notează Click!.

Artistul a dezvăluit cum Melinda este jumătatea sa, fiind femeia perfectă.

„Da, Melinda este jumătatea vieții mele, femeia perfectă. Să fiu sincer, e greu să suporte cineva genul ăsta de viață pe care o am eu. E dificil, dar eu zic că a rezistat cu succes până acum.

E geloasă, pentru că orice femeie este geloasă. Dacă nu e geloasă înseamnă că nu te iubește. Și eu sunt gelos. Păi să stea unul de vorbă cu nevastă-mea ore în șir şi eu să stau aşa...”, a mărturisit Puya în cadrul unui podcast, mai precizează sursa citată.

Cine a câștigat prima imunitate de pe Drumul Aurului ▶ Vezi noul episod America Express în AntenaPLAY