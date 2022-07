Ce fel de bărbat vrea tatăl Lidiei Buble lângă fiica sa. I-o spune de fiecare dată când artista îl vizitează

Totuși, a făcut-o recent, în podcastul lui Damian Drăghici. În 2022, Lidia Buble încheia o relație lungă de iubire și, de atunci, deși a mai avut legături, nu a reușit să-și găsească sufletul pereche.

Părinții ei doresc să o vadă împlinită din toate punctele de vedere, așa că tatăl ei o sfătuiește să-și aleagă un partener credincios.

Ce sfat primește des Lidia Buble de la tatăl său

Lidia Buble provine dintr-o familie foarte credincioasă. La podcastul lui Damian Drăghici, ea și-a deschis sufletul și a abordat câteva subiecte sensibile.

Lidia i-a dezvăluit artistului care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă bărbatul de lângă ea, conform tatălui său, care este preot.

„De câte ori mă duc acasă, tati îmi spune să-mi găsesc un bărbat cu frică și temere de Dumnezeu, un bărbat credincios. Când ai credință, ești un om bun, un om pe drumul cel bun.

Eu pot să spun că mi-aș dori să mă binecuvânteze Dumnezeu cu un bărbat alături de care să trăiesc o dragoste frumoasă precum cea a părinților mei. Ei sunt modelul meu de dragoste infinită, necondiționată”, a povestit Lidia Buble.

Ce job avea Lidia Buble înainte să se dedice carierei muzicale

În 2014, Lidia a fost prezentă în platoul Neatza cu Răzvan și Dani de la Antena 1. Îmbrăcată într-o pereche de blugi rupți și un tricou care-i lăsa la vedere abdomenul, Lidia a venit să-și promoveze piesa.

Tânăra avea părul blond și lung, căci purta extensii, iar machiajul era unul subtil, potrivit pentru vârsta ei. Frumoasa Lidia a optat atunci pentu sandale cu toc și câteva accesorii.

Câteva ore mai târziu, ea a mers și la Antena Stars, unde a oferit mai multe detalii despre numele de scenă și piesă.

”Buble este numele de familie. Vin tocmai din Deva. Din corul bisericii am început să cânt, de micuță. Am făcut Școala de gimnastică și am venit să continui studiile în București. Acum lucrez la un salon auto, sunt manager de vânzări. Vânzările merg foarte bine în această perioadă (n.r. mai 2014).”, a spus Lidia Buble la Antena Stars.

