Ce gest face lună de lună Ramona Olaru pentru părinții ei. Mulți și-au schimbat părerea despre ea când au aflat asta

Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Ea a muncit foarte mult pentru a ajunge la statutul din prezent, adică cel de prezentatoare TV de succes. De-a lungul timpului a fost nevoită să treacă peste multe obstacole, dar în cele din urmă și-a consolidat drumul în cariera din televiziune.

Viața vedetei nu a fost mereu roz. Ramona a mărturisit în repetate rânduri că în copilărie și adolescență era nevoită să meargă kilometri întregi pe jos pentru a ajunge la școală. De asemenea, își câștiga banii de buzunar mergând să muncească la câmp chiar și în timpul școlii, după ore.

Într-o notă plină de umor, vecina de la Neatza spune că nu are probleme cu kilogramele în plus, că îi place corpul pe care îl are și că acesta se datorează mersului pe jos, de când mergea chiar și o oră sau o oră jumate până la școală.

Perioada respectivă a ajutat-o să devină independentă, mai puternică și să lucreze pentru a-și îndeplini toate visurile, așa cum ea însăși recunoaște. Diva are o carieră în plin avânt în televiziune, dar nu uită momentele de cumpănă din trecut.

Gestul Ramonei Olaru pentru părinții ei. Ce face lună de lună

Ramona Olaru a mărturisit pentru o publicație mondenă că, deși locuiește cu chirie, în fiecare lună le trimite părinților o anumită sumă de bani.

Ea a devenit un sprijin financiar pentru părinții săi. „Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și, mai am câte un moment, seara când ajung acasă și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu. Deși nu am fost așa cu divinitatea în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum.”

Prezentatoarea de la Neatza mai spune că: „Am început în ultimii ani să fac lucrul acesta mai des, să mulțumesc.” Diva este recunoscătoare pentru cum s-au desfășurat lucrurile în viața ei. În prezent își dorește un apartament al ei și declară că: „până la finalul anului se rezolvă. Îmi doresc să fie perfect.”

Fanii o apreciază pentru spiritul vesel și franchețea acesteia. Vedeta a fost mereu o persoană asumată și a dat dovadă de un caracter puternic. Întotdeauna a fost sinceră atât cu susținătorii ei, cât și cu cei care o critică. Ramona îi ține pe toți la curent cu evenimentele din viața ei pe rețelele de socialize.

Ea le transmite criticilor: „Tuturor celor care îmi urmăresc viața și mă bârfesc... Nu renunțați. Sezonul 2 este pe cale să apară!”

Vedeta se bucură de zilele de vacanță. Și-a început vara sub soarele turcesc, ca mai apoi să se distreze pe plajele elene.

Asistenta de la Neatza se bucură de peisajele spectaculoase din destinațiile de vis în care merge. Ea încearcă să adune cât mai multe amintiri frumoase. Munca depusă de-a lungul timpului a ajutat-o să își permită să-și îndeplinească toate dorințele.

Ramona merită să se răsfețe și să se reîncarce pozitiv în această perioadă. Rămâne totuși apropiată de fanii săi și îi ține la curent cu postări generoase pe rețelele de socializare, iar aceștia nu întârzie să-și arate susținerea.