Ramona Olaru, apariție îndrăzneață la nunta lui Dani Oțil. Cum a arătat „vecina” de la Neatza într-o rochie cu crăpătură adâncă

Ramona Olaru a făcut furori într-o rochie senzuală, la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu. Frumoasa prezentatoare TV a strălucit, la propriu, în rochia argintie care i-a pus în valoare formele.

Ramona Olaru este cunoscută deja pentru aparițiile sale îndrăznețe și nu a făcut vreo excepție nici la nunta colegului său de la Neatza. Frumoasa prezentatoare TV a ales o rochie ce i-a pus în valoare trupul sculptat și a făcut show, întreaga seara, la nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu.

Cum a apărut Ramona Olaru la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu. Ce rochie îndrăzneață a purtat

Ramona Olaru a făcut, din nou, furori într-o ținută care i-a pus trupul sculptat în evidență. Pentru acest eveniment special din viața colegului său de platou, ea a ales o rochie argintie care a strălucit.

Frumoasa „vecină” de la Neatza cu Răzvan și Dani nu a făcut a renunțat nici la stilul ei îndrăzneț. Crăpătura adâncă a rochiei pe care a ales-o, dar și decolteul adâns au atras, cu siguranță, atenția tuturor.

Vedeta a făcut show întreaga seară și și-a ținut urmăritorii de pe Instagram la curent cu fiecare detaliu al nunții mult așteptate. În plus, aceasta a mers din invitat în ivitat și le-a evaluat ținutele pe care le-au ales pentru nunta matinalului.

Cu toate acestea, Ramona Olaru pare că a venit neînsoțită la eveniment, dar s-a distrat din plin alături de ceilalți colegi ai săi. Mai mult, a fost surprinsă râzând și bucurându-se de prezența lui Cuza, actualul coechipier de la Neatza și fost partener de viață.

Printre ceilalți colegi de paltou la nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu s-au mai numărat și Razvan Simion cu logodnica sa, Diana Munteanu, Cătălin Rizea sau Radu Bucălae.

Cum se înțeleg acum Ramona Olaru și Cuza, în afara emisiunii. Cei doi au început să lucreze împreună după despărțire

Ramona Olaru și Cuza au avut o poveste de dragoste tumultuoasă cu despărțiri și împăcări. Și-au acordat multe șanse, însă, au ajuns inevitabil la despărțire după mai mulți ani de relație. La scurt timp de la despărțire, cei doi au apărut împreună în cadrul emsiunii „Neatza de weekend”, iar Ramona a vorbit deschis despre relația lor din perioada aceea. Asistenta a spus fără menajamente că i-a fost greu să-l vadă zi de zi.

„Vecina” de la Neatza Cu Răzvan și Dani spune că nu crede în prietenia dintre doi foști iubiți.

Iar ea a uimit cu acest lucru, mai ales că ea și Cuza sunt colegi de platou la Neazta. Pare că se înțeleg de minune, însă Ramona Olaru a povestit cu sinceritate cât de greu i-a fost să colaboreze cu el.

Ameri Nasrin: Există prietenie după o relație de iubire?

Ramona Olaru: Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?

