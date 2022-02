Ce mai face și cât a crescut băiatul lui Andrei Ștefănescu și al Antoniei. Mama sa a postat o serie de imagini înduioșătoare

Andrei și Antonia Ștefănescu au trăit împreună timp de 7 ani, însă povestea lor de iubire s-a încheiat cu un divorț anunțat în luna septembrie a anului 2020. Cei doi au luat decizia de a merge pe drumuri separate, dar să păstreze relația pentru minunea lor de copil.

Ce mai face si cum arată Ayan, băiețelul lui Andrei Ștefănescu și Antoniei Ștefănescu

Mama lui postează foarte des imagini și filmulețe cu micuțul, semn că petrece foarte mult timp cu mama.

Ayan crește pe zi ce trece și se face un adevărat cavaler de care sunt foarte mândri părinții. Imaginile au înduioșat inimile urmăritorilor, mai ales când l-au văzut pe micuțul băiețel cât de energic este.

Antonia a lăsat și un mesaj care a adus zâmbete pe buze: "Am profitat din plin de ziua asta insorită🌞 Puiului i s au făcut toate poftele (am profitat si eu desigur:)) ) a dovedit că este mai curajos decât mine, in roată…ne-am plimbat până a cerut in brațe, a alergat porumbeii si in cele din urmă a mâncat aproape toate castanele pe care le luasem pentru mine!

Judecând după zâmbetul pe care l-a purtat azi, am făcut o treabă bună", a scris fosta parteneră.

Ce spune Andrei Ștefănescu despre divorțul de fosta soție, Antonia Ștefănescu

În cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, Andrei Ștefănescu a făcut cele mai neașteptate dezvăluiri despre perioada în care a decis să se separe de fosta lui soție, Antonia.

Artistul a mărturisit faptul că nu știe ce s-a întâmplat și nu poate explica separarea de cea care i-a fost alături 7 ani, însă consideră că a fost ceva ce trebuia să se întâmple pentru că lucrurile întrei ei nu mai funcționau.

"Dacă aș putea să explic...nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu le putem explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur si simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura.", a spus vedeta.

Vedeta a vorbit și despre relația pe care o are cu micuțului lui după divorț. Acesta a povestit cu zâmbetul pe buze că se înțelege de minune cu Ayan, iar legătura dintre ei este mult mai puternică.

"Era micuț, acolo a fost de fapt problema. Cel mai important este ca el să nu simtă. Relația mea cu el este una minunată acum, cred eu că e un pic mai bună, pentru că în perioada asta am petrecut mai mult timp cu el decât petreceam înainte. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât. Știam că îl găsesc, știam că e acolo și eram mai relaxat. Acum nu mai e chestia asta și îmi fac foarte mult timp, chiar și când nu am timp îl iau cu mine. La un moment dat va înțelege, dar mai bine să o facă mai târziu.", a mai adăugat Andrei Ștefănescu la Xtra Night Show, acum ceva timp.

