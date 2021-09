Cum arată Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, în costum de baie. În ce ipostază fierbinte s-a lăsat fotografiată

Antonia Ștefănescu păstrează o activitate intensă pe rețelele sociale și își încântă prietenii virtuali cu imaginile sale. Fosta soție a lui Andrei Ștefănescu este de o frumusețe răpitoare și se pare că nu ezită să își afișeze formele apetisante ori de câte ori are ocazia pe contul de Instagram.

După ce și-a asumat relația cu fostul concurent de la Chefi la cuțite, Vicenzo Aiello, focoasa blondină s-a decis să surprindă din nou internauții, însă de data aceasta a ales să o facă prin intermediul unei imagini extrem de fierbinți în costum de baie.

Cum arată Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, într-un costum de baie cu decolteu generos

Deși vara a luat sfârșit, Antonia Ștefănescu s-a deci să încingă atmosfera din mediul online cu o fotografie ispititoare în costum de baie dintr-o singură piesă. Foarte puțini au avut ocazia să o vadă într-o astfel de ipostază până acum, iar postarea sa a atras toată atenția internauților.

Ținuta cu decolteu generos i-a pus în valoare bustul, silueta de invidiat, picioarele subțiti și frumoasele trăsături ale fetei. Se pare că fosta soție a lui Andrei Ștefănescu arată extraordinar în costum de baie, după o sarcină.

Antonia Ștefănescu a publicat mai multe imagini în ținuta sa provocatoare, care au pus publicul masculin pe jar. Un lucru este evident, aceasta este posesoarea unui trup de invidiat și a unor forme provocatoare.

Postările sale au strâns mai bine de 1.000 de like-uri, iar reacțiile pozitive ale prietenilor virtuali nu s-au lăsat prea mult așteptate. Aceștia au ținut neapărat să îi transmită că arată foarte bine și îi stă excepțional în roșu.

"Ești țiplă", "Zeița frumuseții" sau "Ești foarte fierbinte", au foat doar câteva dintre comentariile oamnilor din mediul online, care și-au dorit să îi ofere complimente și laude pentru modul în care își menține aspectul fizic.

Cum a început povestea de dragoste dintre Antonia și Andrei Ștefănescu

Antonia și Andrei Ștefănescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste mai bine de 7 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat. Cei doi s-au căsătorit în secret în 2019, iar evenimentul a fost unul foarte discret.

Deși părea că lucrurile merg foarre bine între ei, artistul și partenera sa au decis să divorțeze, iar anunțul a fost făcut chiar de el pe rețelele sociale.

„Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să va informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri. După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, a scris Andrei Ștefănescu pe contul său de Facebook.

