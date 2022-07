Ce mai face și cum arată acum Jasmine, dansatoarea care făcea furori cu mișcările sale de belly dance în urmă cu mai mulți ani

În urmă cu mai bine de un deceniu, Jasmine impresiona publicul cu mișcările sale din buruc. Blonda participa la numeroase emosiuni, unde capta toată atenția cu dansul său. În utlimii ani, Jasmine a dispărut din lumina reflectoarelor, însă nu a renunțat la ce se pricepe cel mai bine și anume la dans.

Cum arată acum Jasmine, dansatoarea din buric

În prezent, Jasmine are 44 de ani și oferă cursuri de belly dance pentru cei pasionați.

„Fac și desfac inimi. Mă ocup să fiu frumoasă în suflet și nu numai, fac ce îmi place cel mai mult, dansez și inspir alte talente și le susțin la cursul meu de belly dance”, spue Jasmine, potrivit Viva.

Pe contul de Instagram, Jasmine spune că este bellu dancer și designer de costume.

Într-un interviu pentru Fanatik, Jasmine a spus că la 44 de ani dansează mai bine decât la 20 de ani, pentru că a acumulat experiență. Blonda a precizat că pentru ea nu contează vârsta și simte că va putea dansa mult timp de acum încolo.

„Eu nu am vârstă și prefer să sar peste acest detaliu al vârstei. Dacă nu mi-ar trebui buletinul pentru diverse l-aș fi făcut pierdut de mult. Și eu dansez mai bine decât la 20, deoarece am căpătat experiență în dans și încă mai am de învățat. Această meserie poți să o faci atâta timp cât publicul te cere și ești în armonie estetică cu tine”, a spus Jasmine pentru Fanatik.

În prezent, Jasmine se află în vacanță în Franța și publică pe rețelele sociale imagini de acolo.

În 2020 în presă apăreau speculații potrivit cărora Jasmine ar fi fost dată afară din casă de iubit, însă acum dansatoarea a lămurit situația:

„Eu nu am fost dată afară din casă, am plecat singură pentru că aveam o pseudo-relație de 2,3 luni, relație care nu mi s-a potrivit. Iar atunci când un bărbat este părăsit și refuzat total reacționează așa, ies toate frustrările. Individul era extrem de gelos, posesiv și mincinos…mai ales mincinos, iar pe mine e greu să mă mai minți acum. Exact asta e adevărul, ca drept dovadă și procesul pe care mi l-a intentat și pe care, bineînțeles, l-a pierdut', a declarat Jasmine pentru sursa menționată anterior.

Înainte să fie dansatoare, Jasmine a povestit că a fost operator la poștă:

„Primul meu loc de muncă a fost operator poștă, telefonie și telecomunicații. Am început de la postul de centralistă, eu făceam legăturile. Ce-i drept mi s-a părut destul de stresant, lumea vorbește mult și parcă pe toți îi apucă vorbitul de-o dată și, dacă nu răspundeai să le faci legătura, te și certau. Bineînțeles le mai și ascultam frânturi din conversații ca să mai aflu bârfe și să mă amuz. Și când prestam frumoasa meserie de operator telecomunicații l-am cunoscut pe cel pentru care, și datorită magnetismului dintre noi, am plecat în lume. Eram propusă pentru a urca la responsabil oficiu, dar mi-am dat demisia și dusă am fost”, a povestit Jasmine.

