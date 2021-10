O mai ții minte pe Cornelia, dansatoarea maneliștilor? Uimea pe toată lumea cu mișcările și genele lungi. Cum arată la 53 de ani

Când nu dansează, alături de manelişti celebri, Cornelia Dansatoarea este femia care se ocupă cu sfințenie de casa sa! În ultimul an aceasta a fost văzută mai rar în public, la evenimente sau în videoclipuri, însă este destul de activă pe pagina sa de Facebook.

Cum arată în prezent Cornelia Dansatoarea. Aceasta are 53 de ani

Doar în mediul online mai pot vedea urmăritorii ce mai face îndrăgita lor dansatoare de manele, care le-a făcut trecutul mai colorat.

Ea era renumită pentru costumele mulate cu fel și fel de paiete, franjuri și pietre, însă cel mai mult atrăgea atenția cu privirea sa. Genele lungi, pline cu rimel, uimeau pe toată lumea, iar mișcările de dans veneau la pachet cu tot look-ul ei extravagant.

În prezent aceasta pare că s-a retras din lumea manelelor și este mult mai preocupată de casă și de timpul liber. Cornelia Dansatoarea arată la fel de bine cum o știau mulți, ba mai mult ai spune că a oprit timpul în loc și doar pe ici pe colo mai poți vedea anumite semne al îmbătrânirii.

Silueta ei a rămas aceeași, poate doar câteva kilograme în plus să se cunoască pe trupul celei care a fost supranumită "cea mai bătrână dansatoare de manele".

Cum a început să danseze Cornelia Dansatoarea

Dansatoarea Cornelia a spus că a început să danseze din copilărie, datorită tatălui ei, în vreme ce mama ei a încercat să îi îndrepte pașii către un alt drum.

„Dansez de când eram micuță. Tatăl meu a dansat și el în tinerețe. Apoi a avut o altă meserie. Când aveam trei ani, mă învăța primii pași de dans. M-a dus la balet. Apoi, când am crescut mai mare, mama a vrut să mă fac asistentă, la fel ca ea, dar mie nu îmi plăcea, pentru că îmi era foarte frică de sânge, de ace… Am terminat Școala Populară de Artă, cu media zece, am o diplomă de maestru coregraf în dans popular.

Mama, la un moment dat, nu mă mai lăsa să merg să dansez. Ca să o împac, am făcut liceul economic 4, cofetar-bucătar. Tot cu media zece am luat diploma de maestru bucătar-cofetar și apoi diploma de coregraf. Am dat concurs la Ansamblul Rapsodia Română, unde am fost vreo 30 de fete. Din 30, am luat două”, a spus ea, precizând că a primit ajutor din partea soției lui Gheorghe Turda.

Dansul pe manele este un hobby pentru ea. „Am reușit să intru în lumea lor pentru că am știut să mă respect pe mine. Și de aceea mă respectă și ei”, a spus dansatoarea Cornelia, la Acces Direct, în urmă cu mult timp.

Cum și-a cunoscut soțul Cornelia Dansatoarea: „Am intrat fată mare în biserică, după doi ani de relație”

În locuința ei, dansatoarea Cornelia a povestit cum s-a întâlnit cu soțul ei, despre care a spus că o iubește și astăzi. Bărbatul i-a respectat decizia de a intra fată mare în biserică, la nunta lor.

„Soțul meu m-a cunoscut la Ansamblul Rapsodia Română, p scenă. Dansam, aveam spectacol. O pisă de teatru cu Romică Țociu, iar el era în sală cu un coleg al meu. I-a spus să mă cheme, că îi place de min. I-am spus că u nu vin și dacă vrea să vină, să vină. A venit după mine, mi-a spus că îi plac de mine, venea în fiecare zi și mă aștepta la Ansamblul Rapsodia, în fiecare sară. Am vorbit doi ani, dar doi ani nu s-a atins de mine, pentru că eu am vrut să intru fată mare în biserică. Abia după nuntă! Așa m-a educat mama. A avut răbdare, pentru că m-a iubit și mă iubește în continuare”, a povestit dansatoarea Cornelia.

Ea a dezvăluit și motivul pentru care nu are copii, menționând că a renunțat la o sarcină.

„După nuntă am rămas însărcinată și nu am vrut să-l las atunci, pentru că aveam foarte multe nunți, eram în construcții și cu casa și am zis că nu. După am rămas cu frică. Și nu am mai vrut copii, dar am botezat peste 100 de copii. Ar fi fost bun și un copil”, a spus ea.

