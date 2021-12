Ce mai face și cum arată acum Mădălina Drăghici, actrița din "Iubire și onoare". Ea a jucat alături de Radu Vâlcan

Frumoasa actriță care a fermecat publicul din România în telenovela Iubire și onoare cu inocența și eleganța ei are acum 33 ani. Mădălina a jucat rolul Ilincăi și forma un cuplu cu Amir, personaj interpretate de nimeni altul decât Radu Vâlcan, în vârstă de 44 ani.

Cine e Mădălina Drăghici, actrița din serialul Iubire și onoare

Înainte de a deveni actriță, Mădălina s-a lansat în lumea modeling-ului, fiind un model internațional. Ea a devenit model la vârsta de 16 ani. Într-un interviu mai vechi pentru Lumea Românescă, Mădălina a povetsit că un agent a descoperit-o și a apreciat-o atât de tare pentru frumusețea ei încât i-a oferit oportunitatea să ajungă la Milano unde avea să își întocmească un portofoliu și apoi a obținut diferite contracte.

Faptul că a reușit să devină independentă din punct de vedere financiar încă din adolescență a ajutat-o pe Mădălina să aibă mai multă încredere în ea și să își dorească să muncească mai mult pentru a reuși să facă și economii.

Citește și: Radu Vâlcan, primele imagini din Thailanda, de la filmările pentru noul sezon Insula Iubirii. Ce a dezvăluit prezentatorul

Chiar dacă lumea modelling-ului i-a plăcut foarte mult, Mădălina era conștientă de faptul că aceasta nu este o meserie în sine și că va putea primi contracte doar până pe la 30 de ani. Apoi a spus tare și răspicăt că școala e mult mai importantă așa că s-a decis să își continue studiile.

Deși ea nu are studii în teatru sau cinematografie, Mădălina a avut mare succes și a fost îndrăgită de publicul larg. Frumoasa blondină este absolventă de ASE, unde a studiat Marketing-ul, și a obținut rolul din Iubire și onoare la vârsta de 21 ani.

După modelling, Mădălina a mărturisit că actoria a fost a doua cea mai mare pasiune și dorință a ei, pentru că de mică se uita la filme și se visa în pielea personajelor.

Cea mai mare recunoaștere a primit-o în România după rolul ei din Iubire și onoare, prima telenovelă HD din România.

Telenovela a fost difuzată în 28 de state. După succesul din acest serial, Mădălina a jucat și în Pariu cu viață, din 2011 până în 2012.

Mădălina Drăghici după succesul din Iubire și onoare

Mădălina, în vârstă de 33 ani, și-a format acum o familie fericită. Este căsătorită și are deja un copil, o fetiță care acum are 9 ani. Pe contul său de Facebook, actrița nu a mai fost la fel de activă în ultimii ani, dar are numeroase fotografii frumoase cu soțul ei, dar și unele de vremea când era model.

Citește și: Imagine adorabilă cu ambii copii ai Andreei Ibacka. Cum au fost surrprinși micuții: „Cea mai pură iubire”

Mădălina și soțul ei s-au căsătorit în 2012 și de atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Se pare că nașii de cununie ai Mădălinei și ai soțului ei sunt chiar Andreea Ibacka, actrița din serialul Adela, și soțul ei, Cabral.