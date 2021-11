Ce mai face și cum arată acum Magda Ciumac, una dintre vedetele fostului pot de televiziune OTV. Aceasta s-a schimbat radical

Tolea și Magda Ciumac au împreună un băiat în vârstă de 17 ani, dar sunt separați de multă vreme. Tatăl a încercat în repetate rânduri să obțină custodia copilui său, dar a renunțat pentru a-i mai rămâne dreptul la vizită.

Ce mai face și cum arată acum Magda Ciumac, fosta soție a lui Tolea Ciumac, cunoscută de la OTV

Magda Ciumac a părăsit România în urmă cu aproximativ 3 ani, după ce a cunoscut fericirea în brațele unui italian bogat. Însă nu a mai menționat nimic de relația cu bărbatul pentru care avea numai cuvinte de laudă în 2018, ba chiar au apărut informații cum că s-au despărțit.

Aceasta declara în urmă cu un an că este în Italia alături de fiul ei și se implică foarte mult în dezvoltarea lui personală și profesională: “Timpul meu este unul foarte încărcat, Alexander are examen chiar acum, pe 24 Iunie! Are mulți prieteni, a mers la cursuri, a făcut școală online în această perioadă. Ieșim, gătim, facem sport! Mai mult el, pentru că eu nu prea sunt cu astea. Eu slăbesc mai mult dând cu mopul și aspiratorul. Am o fată româncă la curățenie, dar oricum îmi place să fac și eu”, a spus Magda Ciumac pentru Ciao.ro.

Aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde postează des fotografii și filmulețe din intimitatea casei, ba mai mult, cum obiceiurile vechi mor greu, Magda CIumac pare că nu se dezminte de plăcerea de a fi în fața camerei și a publicului.

Pe TikTok aceasta face foarte des live-uri și discută cu cei care o admiră, dar postează și diverse filmulete ce pot fi încadrate cu ușurință la categoria divertisment și lecții de viață.

Magda Ciumac a trecut printr-o transformare vizibilă, deși timpul pare să nu-și fi pus amprenta asupra chipului ei, nu mai este domnișoara de altă dată, ci femei în toată firea. La fel de suplă, cu un trup armonios și un chip nebrăzdat de riduri, fosta soție a luptătorului basarabean Tolea Ciumac, arată la fel de bine ca odinioară.

Publicul din România a urmărit-o în urmă cu zece ani pe postul OTV, atunci când subiectul Elodia Ghinescu a scandalizat o întreagă țară. La brațul fostului său soț pe care îl acuza de complicitate la crimă, ea și-a făcut apariția în emisiunile lui Dan Diaconescu și a devenit o figură emblematică la acel moment.

Potrivit declaraţiei femeii, Anatolie Ciumac ar fi ucis-o pe Elodia Ghinescu pentru că avocata primise nişte bani să-l ajute într-un dosar de tentativă de omor, însă aceasta nu s-a ţinut de promisiune şi nici nu i-a mai restituit banii, potrivit Libertatea. Însă, declarațiile făcute la acel moment nu au fost însoțite de probe, potrivit aceleiași surse.

Ce face copilul Magdei Ciumac și a lui Tolea Ciumac. Băiatul are 17 ani și locuiește cu mama sa

Magda Ciumac locuiește împreună cu fiul său în vârstă de 17 ani. În urmă cu un an declara că Alexandru nu mai păstrează legătura cu tatăl său.

”Fiul meu, din păcate, nu mai păstrează legătura cu tatăl lui. Nu pentru că nu vrea, dar așa au decurs lucrurile. L-am educat și i-am spus că tatăl lui, bun sau rău, e tatăl lui. Are numărul lui, are conturile lui de socializare, când o să vrea să îl caute, o să fie decizia lui. Oricum, un tată, nu poate fi numit tată din moment ce îți cauți copilul de 4 ori în 14 ani aproape. Dar noi îi dorim numai bine!”, a spus Magda Ciumac pentru Ciao.

Băiatul a crescut și este aproape major, iar mama sa are grijă să-i fie bine din toate punctele de vedere.

