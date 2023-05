Ce mai face și cum arată Costel din La Bloc. Dragoș Moștenscu vrea să recreeze serialul care i-a adus celebritatea

Pe Dragoș Moștenescu îl știm cu toții pentru rolul lui din „La Bloc”. El este cel care i-a dat viață personajului Costel și alături de Nelu Curcă și Americanu au făcut furori. Serialul rulează chiar și acum la tv, dar actorul e plecat de mult timp din țară. La fel ca mulți alți protagoniști ai serialului, și Dragoș Moștenescu a ales să se retragă din lumea actoricească.

Ce mai face și cu ce se ocupă Dragoș Moștenescu. Ce serial vrea să lanseze

Dragoș Moștenescu s-a mutat la Londra și a continuat cariera în actorie. Are roluri pentru seriale marca HBO sau BBC, însă spune că are și alte planuri.

„Producțiile îmi merg binișor. Nu am explodat încă, dar am făcut lucruri bunicele. Am tot felul de soiuri de comedie, seara, peste zi, în funcție de castingurile pe care le iau sau nu le iau, pot avea sau nu filmări. De curând, a ieșit un serial pentru BBC în care am jucat un rol secundar și pentru HBO. Se numește „Câinii ploii” și poate fi văzut pe platformele amintite”, a declarat el pentru Playtech.

Pe lângă asta, Dragoș Moștenescu are planuri mărețe și vrea să lanseze un serial inspirat din „La Bloc”, doar că este legat de experiența oamenilor care pleacă la muncă în străinătate și stau mai mulți într-o casă. Spune că momentan este în faza de proiect, dar și-ar dori să-l lanseze în România.

„Momentan, sunt și în etapa de dezvoltare a unui scenariu personal care se va numi „Casă la comun” și în care accentul cade pe mai mulți oameni care trăiesc împreună, împărțind o baie, o bucătărie, cum se întâmplă în foarte multe zone prin Marea Britanie, inclusiv în Londra. E vorba despre cei veniți să muncească în Londra și nu sunt cu familia sau cu tinerii, spre exemplu, care nu-și permit să închirieze un apartament, stau într-o casă, din asta, cu trei sau cu patru camere, în care împart la comun bucătăria și baia sau băile, dacă sunt două. Și asta e o chestie foarte comună, aici. E un fenomen cunoscut și de către români. Încerc să exploatez această idee, în special pe motivul celor sosiți din Europa de Est, care intră în contact cu cei din vestul Europei, și apar tot felul de divergențe sau de conflicte culturale sau chiar pe teme religioase, la un moment dat. Totul va fi tratat în mod comic”, a mai povestit el.

Ce spune Dragoș Moștenescu despre întoarcerea în România

Cu toate că viața lui este de ani buni în Anglia, actorul nu exclude o posibilă întoarcere în România, însă cu siguranță nu vrea să se întoarcă în viitorul apropiat.

„Mă gândesc la prezent și la viitorul apropiat, nu am pus în balanță ideea revenirii! Cât sunt aici încerc să fac cât mai multe posibil, să-mi exploatez șansele și de a încerca să-mi construiesc o carieră cât mai mare și aici. După care om vedea ce se va întâmpla, unde ne-om stabili. Sigur nu voi ieși la pensie de aici, din Londra!”, a mai explicat comendiantul.

