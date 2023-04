Ce mai face și cum arată Bella din „La Bloc”. Alina Chivulescu nu mai locuiește în România de mulți ani

Alina Chivulescu este cunoscută pentru rolul Bellei din „La Bloc” și a fost considerată multă vreme una dintre cele mai frumoase actrițe de la noi din țară. La fel cum s-a întâmplat și în cazul celorlați actori care au jucat în serialul care este difuzat și azi, nu s-a mai știut mai nimic despre Alina Chivulescu în ultima vreme. Iată ce mai faci și cum arată.

Alina Chivulescu, actrița care a dat viață personajului „Bella” din La Bloc, a ieșit la pensie

Serialul „La Bloc”, difuzat în anii 2000, a făcut mari furori, însă după ce s-au terminat filmările, mare parte dintre actori au decis să se retragă din această lume a filmului. Cu toate acestea, Alina Chivulescu a vorbit mereu frumos despre acea perioadă din viața sa și spune că a legat prietenii importante care au ținut până azi. Una dintre ele este cea cu Dana Rogoz și de fiecare dată când vine în țară, cele două nu ratează nicio ocazie să se întâlnească și să mai depene amintiri. Dovadă stau și ultimele imagini postate de Alina Chivulescu pe Instagram recent.

Actrița a stat departe de lumina reflectoarelor, a renunțat la actorie și și-a ales o carieră „printre nori”. În cadrul unui interviu, Bella, așa cum o știm cu toții, a povestit că lucrează ca stewardesă.

„Mai stau în București, dar în ultima vreme sunt stewardesă. (…) Am muncit în pandemie o perioadă, aia grea. După care a început pensionarea voită sau nevoită, că așa e viața. Eu întotdeauna am avut timp. Mai mult mi-a plăcut de mine în relație cu ceilalți și de cum a mers viața când am creierul ocupat. În ultima perioadă, îl am foarte liber”, a povestit Alina Chivulescu.

Mai mult decât atât, Alina Chivulescu a ales să plece din țară alături de Dan Chișu, cel alături de care s-a căsătorit. Cei doi s-au întâlnit pe platourile de filmare ale filmului „Selfie69”, s-au îndrăgostit și au decis să formeze un cuplu. Cei doi locuiesc în prezent în Coasta de Azur, potrivit Evz.

Alina Chivulescu încă face furori cu silueta sa. Cum arată fosta actriță din „La Bloc”

Alina Chivulescu spune că vine destul de des în România, însă doar în vizită. Acum a ieșit la pensie și spune că se bucură de mai mult timp liber.

La aproape 50 de ani, Alina Chivulescu încă face furori cu silueta sa de invidiat. Fosta actriță are mare grijă de trupul ei și are un corp pe care multe femei și l-ar dori. Fost actriță a slăbit enorm în ultimii ani și spune că are un stil de viață sănătos.

În trecut, Alina Chivulescu a fost căsătorită cu Mihai Cuptor, alături de care are un fiu pe nume Michel. În 2003, însă, cei doi au ales să o ia pe drumuri separate. Din 2014 trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Dan Chișu și cei doi și-au luat viața de la zero mutându-se în altă țară.

Cum mai arată Alina Chivulescu, după ce a devenit o prezență discretă în lumea mondenă. S-a pozat alături de Dana Rogoz

Pe lângă serialul „La Bloc” care i-a adus celebritatea, Alina Chivulescu a mai jucat și în filme precum: Omul zilei (1997), Orient Express (2004), Ho Ho Ho (2009), #Selfie (2014) sau #Selfie 69 (2016), notează Fanatik. De asemenea, s-a făcut remarcată și în cadrul unor seriale: Sub clar de lună (2002), Vine poliția! (2008), Aniela (2009), Iubire și Onoare (2010), O nouă viață (2014) și Fructul oprit (2018-2019).

