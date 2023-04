Ce mai face și cum arată dansatoarea Jasmine. Puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante

Jasmine atrăgea toate privirile când începea să danseze. Formele ei voluptoase, trăsăturile frumoase ale chipului și ținutele de bellydance o făceau să strălucească și cei prezenți o sorbeau din priviri.

Ce mai face și cum arată dansatoarea Jasmine

Însă, deși mereu prezentă prin platourile emisiunile, dansatoarea a făcut un pas în spate și a ales să dispară din lumina reflectoarelor. Cu toate că nu mai cochetează cu televiziunea, Jasmine nu a renunțat la dans.

Întrebată ce mai face, ea a răspuns pentru Fanatik: „Fac și desfac inimi. Mă ocup să fiu frumoasă în suflet și nu numai, fac ce îmi place cel mai mult, dansez și inspir alte talente și le susțin la cursul meu de belly dance”.

Totuși, nu doar talentul său a adus-o în atenția publicului, ci și relațiile sale controversate. Ea a avut o relație și cu Leo de la Strehaia, care s-a terminat cu scandal.

Ba mai mult, în 2020, s-a zvonit că dansatoarea și-a înșelat partenerul cu cei mai bun prieten al său. Jasmine neagă că ar fi așa: „Eu nu am fost dată afară din casă, am plecat singură pentru că aveam o pseudo-relație de 2,3 luni, relație care nu mi s-a potrivit.

Iar atunci când un bărbat este părăsit și refuzat total reacționează așa, ies toate frustrările. Individul era extrem de gelos, posesiv și mincinos…mai ales mincinos, iar pe mine e greu să mă mai minți acum. Exact asta e adevărul, ca drept dovadă și procesul pe care mi l-a intentat și pe care, bineînțeles, l-a pierdut”.

La 45 de ani, Jasmine nu mai aduce cu cea care defila prin platourile de televiziune, în urmă cu câțiva ani. Deși este tot blondă, formele ei par și mai voluptoase. În cele mai recente poze postate în social media, Jasmine poartă o ținută neagră, care lasă la vedere un decolteu foarte generos.

De asemenea, chipul său pare foarte întins și buzele conturate cu acid hialuronic. Cu toate că arată extraordinar, trăsăturile ei par schimbate și puțini au recunoscut-o în ultimele fotografii postate pe internet.

Ce cariera voia să îmbrățișeze Jasmine, dar părinții s-au opus

În trecut, Jasmine a povestit că-și dorea să fie doctor sau stewardesă, însă părinții s-au opus. Astfel, la 19 ani a fugit de acasă și a muncit să-și facă un nume în lumea dansului.

„Am vrut să fiu doctor sau stewardesă, dar părinții nu au fost de acord. Eram la Satu Mare și m-am angajat ca operator PTTR. Puteam să comunic și că învăț o limbă străină și eram mulțumită. Așa, la telefon, l-am cunoscut pe Doru. Era fachir, trapezist și m-a fascinat. Era ceea ce îmi doream eu. (...)

Am fugit de acasă la 19 ani. A fost un gest nebunesc. Eram și foarte îndrăgostită de el și mă și fascina ceea ce făcea el. Părinții mei s-au supărat foarte tare. După câteva luni am reușit să vorbesc cu mama, cu tata nu aveam curajul să dau ochi. Până la urmă, după ani, a acceptat și tata viața mea, viața de circ, tot ceea ce devenisem. Înființasem, eu și Doru, un circ ambulant, atunci am căpătat și numele de Jasmine. Nu puteam să fiu prezentată pe scenă ca Ioana”, a declarat dansatoarea.

