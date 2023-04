În ce condiții a ajuns să trăiască neurochirurgul Leon Dănăilă la 89 de ani: ”Mă simt ca un boschetar”. Cum arată casa în care stă

La 89 de ani, neurochirurgul Leon Dănăilă a ajuns să trăiască la limita sărăciei. După ce și-a dedicat viața medicinei și a salvat mii de vieți, acesta nu mai are nimic, în afara de lucrările sale și recunoștința oamenilor pe care i-a salvat.

Citește și: Leon Dănăilă, neurochirurgul care a vindecat 40.600 de oamenii: "Credința în Dumnezeu îi dă bolnavului o imunitate mai bună. Boala este formată 50% din stare organică și 50% din stare psihică."

În ce condiții a ajuns să trăiască neurochirurgul Leon Dănăilă la 89 de ani. Cum arată apartamentul lui

Leon Dănăilă și-a vândut casa pentru a își finanța cercetările și locuiește, de mai bine de un deceniu, în casa care nu îi mai aparține, dar în care îi este permis să stea până la finalul vieții.

Totuși, în ciuda tuturor brevetelor de inventator, 18 la număr, și cele 59 de cărți, cunoscutul și iubitul medic trăiește în prezent la limita subzistenței. La 89 de ani, Leon Dănăila se simte uitat de toată lumea și vorbește cu amărăciune despre condițiile grele în care își duce traiul.

Totuși, banii nu-l interesează nici astăzi pe iubitul academician. La 89 de ani, oferă consultații gratuite. Are un afiș, pe ușa cabinetului, prin care care își anunță pacienții că nu trebuie să plătească pentru serviciile sale.

”Am scris pe ușă. Colegii au rupt afișul. L-am pus pe partea ușii de dinăuntru. Bolnavii vin și mă întreabă: cât mă costă. Uitați, scrie pe ușă. Nu m-au interesat banii”, a zis el la Trinitas TV.

Citește și: Star News. Leon Dănăilă, povestea fascinantă a neurochirurgului pentru care nimic nu a fost imposibil

Casa în care locuiește nu-i mai aparține, însă o menține îngrijită. Acolo își scrie cărțile și se odihnește după munca de la spital. În imaginile cele mai recente, acesta este mobilată simplu.

Leon Dănăilă: ”Azi mă simt ca un boschetar”

Întrebat dacă și-ar trăi la fel viața dacă ar putea să o ia de la capăt, el a răspuns afirmativ. În ciuda acestui lucru, Leon Dănăilă recunoaște că nu duce un trai demn de munca și numele său.

”Azi mă simt ca un boschetar, nu-ţi dă nimeni nicio atenţie, asta e realitatea. Am rămas sărac, am vândut totul şi acest apartament e vândut. N-am nicio avere, n-am nimic. Toate astea pentru oameni. Îmi place să fac bine oamenilor pentru că vin dintr-un mediu inferior şi am văzut cât de greu este, viaţa e scumpă, o singură dată o trăieşti.

Nu vreau să fac avere, n-am făcut avere din suferinţa oamenilor. Apartamentul acesta e vândut, dar cu condiţia să pot sta aici până mor. Eu sunt mulţumit în situaţia în care mă aflu, e foarte greu cu singurătatea, că sunt singur de 12 ani, mai greu cu mâncarea.

Noroc că sunt magazinele astea, că mai găseşti fasole bătută, salată orientală, eu cu astea mă ţin. Nu mă pricep să fac mâncare, nici n-am timp. Mai bine scriu”, a mai zis Leon Dănăilă într-un alt interviu pentru Trinitas TV.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La 88 de ani, Leon Dănăilă încă mai opera

În urmă cu un an, mai 2021, Mihai Morar îi făcea o vizită medicului Leon Dănăilă. Îl găsea în cabinetul său. Acesta spunea că neurochirurgul e neobosit și că s-a oferit să-i doneze o sumă de bani, pe care academicianul a refuzat-o.

”La 88 de ani, încă operează pe creier. Peste 40.000 de ”ceilalți” pe care i-a operat pe creier. La 88 de ani, încă nu-i tremură mâinile deloc. La 88 ani, are una dintre cele mai agere minți pe care le cunosc.

Citește și: La 86 de ani operează pe creier şi salvează vieţi! Leon Dănăilă vorbeşte in exclusivitate la Răi da buni!

L-am găsit în cabinetul lui de la Institutul Național de Neurologie, după consultațiile pe care le dă fără programare. Purta sub braț un dosar gros spre care am tras cu ochiul indiscret: ”Nominalizare Nobel”. La 88 ani, e neobosit. Merge la culcare, zilnic, de zeci de ani, la 9 seara. Se trezește la 3 dimineața. Citește sau scrie până la 5. La 6 AM e la spital. Viața lui înseamnă ceilalți. (...)

M-am gândit la el. Doar la el. Și am acceptat să fac această postare cu o singură condiție: să îl vizitez și să donez onorariul meu pentru Leon Dănăilă. Dar viața lui înseamnă ceilalți: ”Mihai, eu nu știu ce să fac cu banii. Te rog să faci o donație pentru spital. Acolo sigur e nevoie tot timpul de ceva”. Mereu e despre ceilalți. M-a asigurat că se vor termina curând și vremurile astea pandemice: ”Răbdare. Orice rău se termină!”, a scris realizatorul podcastului Fain și Simplu pe contul său de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce venituri a avut Leon Dănăilă pe vremea când era senator

Când a devenit senator, medicul Leon Dănăilă a declarat că are venituri totale de 141.060 de lei, din care puțin peste 2.000 de lei reprezenta indemnizația pentru cele două luni din 2016, de când preluase mandatul.

Ca neurochirug în cadrul Institutului de Neurologie și Boli Neurovasculare, venitul specialistului fusese de 54.071 de lei. În 2018, când și-a completat declarația de avere de la Senat, acesta avea un venit total de 272.238.

În 2019, suma a crescut până la 453.321 de lei. În urmă cu câțiva ani, Leon Dănăilă spunea că este cel mai sărac medic din lume. Toți banii săi au fost investiți în iubirea pentru oameni și pasiunea pentru medicină.

”Eu, salariul și indemnizația de la Academie îi cheltuiesc pentru a scrie, pentru a face cercetare, a aduce un câștig pentru România”, povestea Leon Dănăilă, într-un interviu pentru Libertatea, în 2018.

Alice, gest dramatic în episoadele noi din serialul Lia - Soția soțului meu ▶ Vezi integral în AntenaPLAY