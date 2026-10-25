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Ce mănâncă Victoria Beckham de peste 25 de ani pentru a-și menține silueta. Preparatul de la care nu se abate aproape niciodată

Victoria Beckham mănâncă același lucru de 25 de ani pentru a-și menține silueta, ce i-a adus faima la nivel global.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 09:54 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 15:13
Victoria Beckham a dezvăluit că are obiceiuri „extreme” atunci când vine vorba de mâncare | Getty Images
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Cunoscută inițial drept una dintre membrele trupei Spice Girls, Victoria Beckham și-a creat un întreg imperiu în industria de modă, plus numeroasele afaceri pe care le are alături de toțul său celebru, David.

Printre altele, Victoria e cunoscută și pentru silueta sa și regimul strict pe care-l urmează pentru a se menține în formă, scrie New York Post.

La vârsta de 52 de ani, Victoria are un program strict și preferă să apeleze la obiceiuri și preparate care deja au avut succes pentru ea.

Printre acestea se numără și un preparat pe care Posh Spice se pare că îl mănâncă de 25 de ani.

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Ce mănâncă Victoria Beckham de peste 25 de ani pentru a-și menține silueta

Pentru a-și menține aspectul, se pare că Victoria Beckham apelează, printre altele, la o masă de care s-a bucurat de 25 de ani.

Vedeta ar fi avut același meniu zilnic de aproape 2 decenii, detaliu care a fost dezvăluit chiar de către soțul ei.

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„Din păcate, sunt căsătorit cu cineva care mănâncă exact același lucru de 25 de ani,” a declarat David în 2022, scrie CNBC. „De când am cunoscut-o pe Victoria, mănâncă doar pește la grătar și legume la abur. Rar de tot se abate de la această regulă.”

Victoria nu l-a contrazis pe soțul ei și a recunoscut că e foarte disciplinată atunci când vine vorba de alimentație

„Zici că încearcă să mă facă să par cea mai plictisitoare persoană!” i-a răspuns Victoria într-un interviu pentru Vogue. „Ceea ce a vrut el să spună e că nu a mai întâlnit pe cineva atât de disciplinat în privința alimentației.”

Vedeta a declarat că, în viața de zi cu zi, consumă multe grăsimi sănătoase, inclusiv „pește, avocado, nuci și lucruri similare”.

Pe de altă parte, gustarea ei preferată pentru momentele de răsfăț e o simplă felie de pâine prăjită din grâu integral, presărată cu sare.

„Am obiceiuri destul de extreme, fie că este vorba despre mâncat, sport, consumul de alcool sau abținerea de la el,” a dezvăluit Victoria.

Cu ce aliment se răsfață Victoria Beckham

Stilul de viață al Victoriei seamănă foarte mult cu dieta mediteraneană, un regim alimentar popular inspirat din bucătăriile tradiționale din zone precum sudul Italiei, Grecia și Spania.

Meniul se bazează pe legume, cereale integrale, leguminoase, pește și grăsimi sănătoase, în timp ce carnea roșie și zahărul adăugat sunt consumate mult mai rar.

Studiile au asociat dieta mediteraneană cu numeroase beneficii pentru sănătate, printre care un risc mai scăzut de boli cardiace, niveluri mai bune ale colesterolului și o tensiune arterială îmbunătățită.

Cercetările sugerează, de asemenea, că această dietă poate ajuta la reducerea riscului de diabet de tip 2 și a anumitor tipuri de cancer. Ajută totodată menținerea unei greutăți corporale sănătoase și sănătatea creierului pe măsură ce îmbătrânim.

Victoria a declarat că în trecut mânca și multe fructe, dar a fost nevoită să le reducă din dietă pentru că o făceau să se simtă destul de balonată.

„Răsfățul meu e un pahar de vin roșu,” a dezvăluit Victoria.

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Vinul roșu face parte în mod tradițional din dieta mediteraneană, fiind adesea consumat cu moderație în timpul meselor. Dar aceasta nu e singura ei băutură preferată.

„Îmi place foarte mult și tequila,” a dezvăluit Victoria.

Ce consumă Victoria Beckham înainte de micul dejun

Dimineața, Victoria este la fel de disciplinată cu alimentația ei.

„Primul lucru pe care îl fac este să iau 3 linguri de oțet de mere, urmate de o cană cu apă caldă cu lămâie și mai multe cafele,” a dezvăluit vedeta.

Cercetările sugerează că oțetul de mere poate ajuta la scăderea glicemiei și ajută pierderea în greutate prin reducerea poftei de mâncare. Nu înlocuiește reducerea caloriilor pentru scăderea în greutate, însă.

În același timp, apa cu lămâie e o modalitate simplă de a menține hidratarea și de a obține o doză de vitamina C. Această băutură citrică poate ajuta, de asemenea, la prevenirea anumitor tipuri de pietre la rinichi, datorită compușilor care cresc nivelul de citrat din urină.

Studiile au asociat consumul moderat de cafea cu beneficii pentru ficat și sănătatea metabolică, precum și cu un risc mai scăzut de apariție a anumitor boli cronice.

Potrivit lui David, Victoria s-a abătut de la dieta ei foarte strictă o singură dată, atunci când era însărcinată cu fiica lor, Harper, acum în vârstă de 15 ani.

„A fost una dintre serile mele preferate,” a glumit David. „Nu-mi mai amintesc ce a mâncat, dar știu sigur că nu a mai atins acel aliment de atunci!”

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