Cât a costat rochia purtată de Victoria Beckham la nunta fiicei celebrului chef Gordon Ramsay. Fiica ei, Harper, îi calcă pe urme

Victoria și Harper Beckham au strălucit la marele eveniment. Ce ținute de senzație au purtat și cât costă rochiile superbe.

Victoria Beckham a avut o apariție de senzație la nunta lui Adam Peaty cu Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay, atrăgând toate privirile cu rochia sa impresionantă pe care a purtat-o cu mult stil și rafinament.

Ea a venit însoțită de soțul ei, David Beckham și de fiica ei, Harper, care, de asemenea, au fost în centrul atenției la marele eveniment.

Descoperă în rândurile de mai jos la ce sumă se ridică piesa vestimentară a designerului de modă, dar și cărui brand îi aparține.

Cât a costat rochia purtată de Victoria Beckham la nunta fiicei celebrului chef Gordon Ramsay

Victoria Beckham continuă să surprindă cu aparițiile sale uimitoare oriunde merge, mai ales că la vârsta de 51 de ani ai săi are o siluetă de invidiat și se mândrește cu un chip care pare că nu își pierde deloc strălucirea, ba, din contră, pare că întinerește de la o zi la alta.

La nunta fiicei lui Gordon Ramsay, celebrul chef britanic cunoscut la nivel modnial pentru restaurantele sale premiate cu stele Michelin, dar și pentru emisiunile sale televizate, designerul de modă a strălucit în adevăratul sens al cuvântului datorită rochiei pe care a ales-o cu mare grijă pentru fastuosul eveniment.

Mai exact, ea a purtat o rochie lungă într-o nuanță elegantă de verde smarald cu un finisaj satinat în care lumina se reflectă subtil. Croiala mulată, perfectă pentru silueta acesteia, i-a evidențiat echilibrul armonios dintre umeri și șolduri, talia, dar și bustul care a fost pus în evidență inclusiv de decolteul adânc.

Nici mânecile lungi, detaliile plisate în talie și crăpătura subtilă de pe picior nu au trecut neobservate, mai ales că acestea au contat cel mai mult. Brățara cu diamante și clucth-ul argintiu au atras, de asemenea, toate privirile, însă ochelarii de soare negri și supradimensionați au fost piesa de rezistență a întregului său look.

Potrivit Dailymail, rochia este chiar din propria colecție a vedetei și se ridică la suma de 1.290 de lire sterline, în timp ce rochia fiicei sale, Harper, care aparține tot brand-ului mamei sale, se vinde cu un preț asemănător.

Harper Beckham, în vârstă de 14 ani, a purtat o rochie similară cu cea a mamei sale, însă ea a optat pentru o nuanță diferită.

Este vorba despre o rochie neagră, lungă, din satin, asortată cu o jachetă neagră scurtă și pufoasă, dar și cu un clutch Bottega Veneta în valoare de 3.100 de lire sterline.

Rochia ei a costat 1.190 de lire sterline, iar ambele au strălucit cu adevărat.

