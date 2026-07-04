Mezina lui David și Victoria Beckham, magnet de priviri. Harper a surprins cu noul look, de domnișoară

Harper Beckham a atras toate privirile la ceremonia dedicată tatălui său. Fiica lui David Beckham, în vârstă de 14 ani, a ales o ținută spectaculoasă, semnată chiar de celebra ei mamă, Victoria Beckham. De asemenea, schimbarea sa de look nu a fost trecută cu vederea.

Mezina lui David și Victoria Beckham, magnet de priviri la ceremonia dedicată tatălui său. Harper a surprins cu noul look | Profimedia

Harper Beckham a fost, fără îndoială, una dintre vedetele evenimentului organizat cu ocazia ceremoniei în care David Beckham a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. La doar 14 ani, mezina familiei Beckham a impresionat cu o apariție elegantă, dar, în același timp, seducătoare.

Mai exact, tânăra a purtat o rochie roz, satinată, cu spatele decupat și decolteu lejer, din colecția mamei sale, fostă membră Spice Girls, potrivit dailymail.com.

Piesa vestimentară, disponibilă în prezent la reducere, are un preț de aproximativ 584 de lire sterline, după ce, inițial, a costat 835 de lire, mai transmite sursa citată mai sus.

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Pentru un plus de rafinament, mezina lui David Beckham a completat ținuta cu un cardigan roz pal, asortat perfect cu rochia. Noula culoare a părului, precum și accesoriile au fost cele care au transformat complet apariția adolescentei în vârstă de 14 ani.

Harper Beckham a ales o pereche de pantofi Aquazzura Tequila Mule 75, decorați cu bijuterii, în valoare de 855 de lire sterline. Aceasta și-a accesorizat ținuta cu o brățară turcoaz, un colier delicat cu diamante, un inel prețios și o geantă tip clutch cu imprimeu snakeskin, potrivit dailymail.com.

De asemenea, blondul său perfect a fost magnet de priviri în rândul celor prezenți.

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Harper Beckham, implicată fără voia sa în conflictul dintre Brooklyn, fratele mai mare, și familia ei

Apariția tinerei are loc într-un moment tensionat pentru celebra familie. Potrivit presei internaționale, Harper ar fi fost implicată fără voia sa în conflictul dintre părinții săi și fratele mai mare, Brooklyn Beckham.

După ceremonia dedicată lui David Beckham, adolescenta a fost surprinsă îndreptându-se singură către vila de aproximativ 14 milioane de lire sterline a lui Brooklyn Beckham și a soției sale, Nicola Peltz, din Beverly Hills. Harper ar fi avut cu ea o scrisoare scrisă de mână, însă a părăsit proprietatea la scurt timp.

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Surse apropiate lui Brooklyn și Nicola au susținut că momentul ar fi fost pregătit special pentru fotografi, acuzație respinsă de apropiații lui David și Victoria Beckham, potrivit dailymail.com.

Aceștia au declarat că Harper își dorește doar să își revadă fratele și că este nedrept ca adolescenta să fie implicată în disputele dintre membrii familiei.

Ulterior, s-a aflat că Brooklyn Beckham nici măcar nu se afla în California în acel moment. Acesta a postat pe rețelele de socializare imagini din New York, unde se afla atunci.

Între timp, Romeo Beckham și-a arătat susținerea pentru sora sa, postând pe Instagram o fotografie alături de Harper, pe care a descris-o drept „persoana mea preferată din lume”.

IMAGINILE AICI.