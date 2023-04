Ce mașină de lux conduce Vlăduța Lupău. Soțul artistei a scos din buzunar o mică avere: „Ce-i asta?”

Prin urmare, Vlăduța Lupău a intrat în rândul vedetelor care conduc o mașină ce a costat o avere. Cum arată și cât costă bolidul de lux al frumoasei cântărețe?

Cât costă mașina pe care o conduce Vlăduța Lupău. A primit-o cadou de la soțul ei, Adi Rus

Vlăduța Lupău se află în topul vedetelor care conduc cele mai scumpe și luxoase mașini. Frumoasa artistă a primit, acum ceva timp, un cadou inedit din partea soțului ei, la împlinirea a doi ani de căsnicie.

Astfel, Adi Rus i-a făcut o surpriză mamei fiului său, când i-a cumpărat un bolid de lux, de culoare roșie, în valoare de 150.000 de euro. Într-un filmuleț, care a apărut în mediul online, se vede cum fotbalistul o aștepta cu un buchet de trandafiri roșii, însă asta nu a fost tot. A primit în dar și bolidul de lux, fără să creadă că este, în realitate, al ei.

„O Dumnezeule, ce-i asta? Ce-i asta”, a fost reacția artistei, căreia nu-i venea să creadă ce i se întâmplă.

Nu este singura vedetă care conduce o mașină de lux. Ruby, Anda Adam, Dorian Popa, Loredana, Adelina Pestrițu sunt alte persoane publice care stau la volanul unui automobil scump, scrie Click!.

Vlăduța Lupău s-a confruntat cu probleme de sănătate

Artista a povestit că de ani întregi medicii din țară nu au reușit să îi ofere un tratament corespunzător pentru problemele ei mai vechi de sănătate, astfel că a decis să se deplaseze la Paris, acolo unde a sperat la un diagnostic corect. De fapt, nici doctorul din Franța nu a vrut să o opereze, în timp ce artista a povestit totul în mediul online.

„Tușesc de ani de zile, o tuse seacă, cronică, de care nu mai scap. Am scăpat de ea doar pe perioada sarcinii când uterul a împins stomacul în sus, pentru că, de fapt, se pare că am o hernie hiatală. Cum am descoperit? Tot aici, la medicul ăsta, în Paris, care mi-a dat un tratament și din a doua zi, minune, n-am mai tușit.

A acționat pe tuse, alergii și pentru corzile mele vocale, acum a revenit tusea puternic și tușesc atât de tare și sec dimineața, seara, adică tușesc non-stop, practic e nasol. Mi-ați spus mulți că treceți prin ce trec eu. Eu am consultat în 7-8 ani foarte mulți medici, mi-am făcut toate analizele la alergolog, la tiroidă, nu am nimic, la plămâni, radiografii, spirometrii, după cică tușesc psihic, dar nu.

Mi s-a confirmat și aici, ca în România, că am o hernie hiatală, care e cumva la stomac, care îți provoacă refluxul gastroesofagian. Ala când vine în gât, tușești sec, pentru că încerci să elimini ceva, dar n-ai ce. Mi-am făcut zilele trecute o endoscopie și mi-au măsurat hernia, dar au zis că e mică și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă opereze.

Am venit la doctorul meu din Paris, care nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală e foarte mică și mi-a dat un tratament, mult mai dur, am două plase de medicamente. Din nou o să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii și pe corzile mele vocale pe care se pune presiune de la atâta tușit”, a povestit Vlăduța Lupău, în mediul online.

