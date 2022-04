Ce mesaj a transmis Lavinia Pîrva, după ce Ștefan Bănică și Irina Fodor au fost filmați împreună. Care este adevărul

Lavinia Pîrva a reacționat dur pe rețelele sociale după ce au apărut tot felul de zvonuri în presă despre întâlnirea dintre Ștefan Bănică și Irina Fodor, colega sa de scenă de la Dancing on Ice - Vis în doi. Cei doi au fost surprinși de paparazzi în fața casei artistului, motiv pentru care speculațiile nu au întârziat să apară.

Soția cântărețului a decis să dea cărțile pe față și să spună tot adevărul despre pozele în care apar Ștefan Bănică și prezentatoarea TV. Aceasta a transmis un mesaj neașteptate către toate publicațiile care au încercat să facă un subiect din întâlnirea celor doi.

Ce a publicat Lavinia Pîrva pe Internet

De curând, partenera lui Ștefan Bănică a publicat pe contul oficial de Instagram o imagine într-o ipostază extrem de sexi, care îi scoate în evidență decolteul generos. Fanii i-au admirat frumusețea, însă nu au putut trece cu vederea mesajul dintre dreptul pozei.

Prin intermediul postării, Lavinia Pîrva a ținut să menționeze faptul că se afla la o distanță foarte mică de artist atunci când Irina Fodor a venit la ei acasă, alături de alți colegi de la Dancing on Ice - Vis în doi, însă paparazzi nu au vrut să o fotografieze și pe ea.

De asemenea, superba brunetă a ținut să nege toate zvonurile apărute în uma fotografiilor apărute cu Ștefan Bănică și soția lui Răzvan Fodor.

„Simt nevoia să vă împărtășesc cele întâmplate. În ziua în care la noi acasă au sosit colegii lui Ștefan de la Show-ul de dans „Dancing on ice - Vis in Doi“, printre care și Irina Fodor, eu împreună cu Ștefan i-am întâmpinat cu mult drag. „Paparazzi” au filmat toată scena pentru că erau la 10 metri de garajul nostru, însă pentru ei, eu am fost invizibilă. Pentru ei, eu eram înscrisă într-un studiu de cercetare al teleportării, am fost teleportată în Palestina ca să poată scrie în liniște ceva „senzațional” și probabil îi încurcam puțin. Acesta este adevăratul motiv pentru care eu am primit rolul victimei invizibile în filmul creat de ei.

Întrebarea mea este dacă mai există oameni care mai cred în fantasmele ziariștilor!? Sper că nu! Acestea fiind spuse, fără să mă străduiesc, am fabulat un text cred eu, muuult mai interesant decât știrea voastră fără niciun fundament…un fel de titlu care să atragă, vezi Doamne, atenția și să pară ca este ceva wow…😂 Nu este, vă spun eu! Sunteți plictisitori și fără pic de inspirație în a crea ceva interesant, chiar și dintr-o situație cât se poate de normală. Nu am nimic personal cu voi! Nu vă judec ca oameni! Poate că sunteți doar niște oameni bunuți și vreți doar să pară ca aveți “servici”! Eu am să cobor acum cu picioarele pe pământ, dar voi? Voi când?”, a fost răspunsul Lavinei Pîrva la toate zvonurile din presă despre soțul său.

Recțiil oamenilor din mediul online nu au întârziat să apară. Aceștia au susținut-o pe superba brunetă și au încurajat-o să nu mai ofere atenție unor astfel de informații nefondate.

