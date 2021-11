Cum arată soacra lui Ștefan Bănică. Lavinia Pîrva seamănă leit cu femeia care i-a dat viață

Lavinia Pîrva a împlinit de curând vârsta de 37 de ani și cu această ocazie a publicat o fotografie cu ea, alături de părinții și fiul său.

Fanii au putut observa cât de mult seamănă soția lui Ștefan Bănică cu mama ei.

Cât de frumoasă e soacra lui Ștefan Bănică, Stela Pîrva

Stela Pîrva, mama Laviniei, se menține într-o formă de zile mari. În imaginea publicată de soția lui Ștefan Bănică pe contul ei de Instagram se observă și un mesaj înduioșător venit din partea părinților brunetei, în care cei doi își exprimă recunoștința față de faptul că Lavinia este fiica lor.

„Vă mulțumesc pentru ceea ce sunt eu astăzi”, le-a transmis la rândul său Lavinia Pîrva părinților ei.

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva și-au construit o familie frumoasă împreună

Ștefan Bănică s-a căsătorit cu Lavinia Pîrva în anul 2017. Bruneta i-a dăruit artistului un băiețel pe nume Alexandru, în 2019. Recent, Ștefan Bănică a vorbit despre viața de familie, în cadrul podcastului Fain și Simplu al lui Mihai Morar. Artistul a mărturisit că-și ia energia din sânul familiei

„Viața personală… pentru mine trebuie să fie ca o baterie din care îmi iau energia înapoi… îmi iau încărcătura de care am nevoie din sânul familiei mele, apoi mi-o iau de la public… dar… viața personală… nu este întotdeauna cum ți-o dorești sau cum ți-o planifici… tu ai niște nevoi, celălalt are alte nevoi… echilibrul este extrem de important… trebuie s-o încarci… bateria familiei are mai multe prize… mai multe surse de încărcare… ea trebuie să fie încărcată din toate părțile… ești ok… în momentul în care nu conștientizezi chestia asta, întotdeauna vor fi regrete”, a spus Ștefan Bănică.

Ștefan Bănică este mândrul tată a trei copii

În 2019, când s-a născut Alexandru, Ștefan Bănică a vorbit despre cei 3 copii ai săi. Faptul că devenise la 52 de ani tată pentru a treia oară a însemnat un lucru important pentru el:

„Alexandru este o baterie perfectă pentru mine. Când îl văd dimineaţa şi îmi zâmbeşte, m-am încărcat pentru toată ziua. Oricum, pentru mine, la 52 de ani, Alexandru e o binecuvântare, nu mă mai aşteptam la chestia asta”, spunea Ștefan Bănică în anul 2019, potrivit okmagazine.

De asemenea, Ștefan Bănică a vorbit și despre Radu Ștefan Bănică, dar și despre Violeta Bănică.

„Fiu-miu, Ştefan e frumuşel – dar nu-i mai băgaţi în cap treaba asta! Are o sensibilitate şi un bun-simţ. Ştefănel îmi spune unele lucruri, altele le ţine pentru el. Depinde.

Şi Violeta la fel. Adică fii-mea, când are chef să vorbească şi când are un interes direct, pac, imediat dau drumul la vorbă. Dar amândoi sunt muzicali şi extrem de sensibili. Eu nu-mi doresc neapărat să urmeze acelaşi drum cu mine şi nici nu-i constrâng în niciun fel”, spunea Ștefan Bănică în anul 2019.

Între timp, Radu Ștefan Bănică a devenit cunoscut, prin prisma participării sale la Te cunosc de undeva!

