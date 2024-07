Andreea Marin, cunoscută și iubită pentru cariera sa impresionantă în televiziune, dar și pentru numeroasele sale acțiuni filantropice, a împărtășit recent un moment de tandrețe și iubire pe rețelele de socializare.

Vedeta a publicat două imagini emoționante cu iubitul ei, Adrian Brâncoveanu, care au atras imediat atenția și aprecierile fanilor.

Ce mesaj emoționant i-a transmis Andreea Marin iubitului ei pe internet. Cum îl alintă și ce imagine a publicat cu el

Prima imagine îl surprinde pe Adrian Brâncoveanu într-o postură plină de naturalețe și fericire, în timp ce a doua fotografie, de o intimitate deosebită, îl arată pe acesta sărutând-o pe frunte pe Andreea Marin, un gest de afecțiune care vorbește de la sine despre profunzimea relației lor.

Descrierea adăugată de Andreea Marin la aceste imagini a fost la fel de emoționantă precum instantaneele în sine: „Privește mereu spre lumină, dragostea mea! Mulți ani și buni vor veni! ♥️@brincoveanu.adrian”. Aceste cuvinte simple, dar încărcate de semnificație, transmit un mesaj puternic de optimism și iubire, reflectând legătura strânsă dintre cei doi.

Adrian Brâncoveanu nu a întârziat să răspundă, lăsând un comentariu care a completat perfect momentul de afecțiune: „@andreeamarinromania ești parte din lumina și ochii nu mi-au obosit!”. Răspunsul său plin de afecțiune și recunoștință a reușit să emoționeze nu doar pe Andreea, ci și pe mulți dintre cei care au văzut postarea.

Această interacțiune publică între cei doi a stârnit un val de aprecieri și mesaje de susținere din partea admiratorilor, care au lăudat atât cuplul pentru sinceritatea și deschiderea de care dau dovadă, cât și pentru frumusețea relației lor.

Nu este pentru prima dată când Andreea Marin își exprimă sentimentele în mod public față de partenerul său. De-a lungul timpului, vedeta a demonstrat că nu se teme să își arate vulnerabilitatea și să împărtășească momente importante din viața sa cu cei care o urmăresc.

Această postare este doar un alt exemplu al faptului că dragostea și aprecierea pot fi exprimate în multe feluri, iar gesturile simple, dar sincere, sunt cele care contează cu adevărat. Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu ne arată că, în ciuda provocărilor și tumultului vieții cotidiene, iubirea rămâne o forță puternică și luminoasă.

Andreea Marin a vorbit, de curând, despre motivele care au determinat-o să slăbească. Fosta prezentatoare TV a precizat că nu părerile din jur au fost cele care au influențat-o.

„Nici gând, eu nu sunt atât de ușor influențabilă! (n.r. nu a slăbit din cauza comentariilor negative) Și apoi, eu nu am slăbit de dragul siluetei, ci pentru o problemă de sănătate pe care am avut-o. E cu totul altceva! Am ajuns la medic, medicul mi-a spus că acesta este corpul meu, duce până într-un punct și de acolo orice kilogram în plus creează probleme de sănătate.

Nu puteam respira bine, aveam o anxietate care venea din acest lucru, atacuri de panică și alte complicații! Lucrurile nu țin de aspectul fizic, ci pur și simplu de probleme care sunt mult mai serioase! L-am ascultat pe medic și așa am și cunoscut-o, ulterior, pe Carmen și am ajuns pe mâinile ei! Nu am renunțat la nimic! (n.r. mănâncă orice). Am renunțat un timp doar, până am slăbit!

Eu am pierdut deja 20 de kilograme și nu am de gând să mai continui! Am acum greutatea din liceu și mi se pare nesănătos să merg mai departe. Am oprit procesul de slăbire și am învățat niște reguli bune! Cu această ocazie, îmi propun să păstrez pentru tot restul vieții mele un stil de viață sănătos! Dacă tot am trecut prin acest proces, am înțeles ce este bine, ce nu este bine, ce îmi place, ce mi se potrivește și ce nu! Încerc să respect aceste principii.”, a spus Andreea Marin pentru Ego, citată de digifm.ro.