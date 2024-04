Ce mesaj le-a transmis Cristina Ciobănașu lui Vlad Gherman și Oanei Moșneagu, după ce s-au căsătorit civil

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil. Fosta iubită a actorului le-a făcut o urare frumoasă acestora, fapt apreciat de foarte mulți oameni.

„Casă de piatră! 🍾🥂🎉🥰”, a scris Cristina Ciobănau în dreptul imaginilor de la cununia civilă publicate de Vlad Gherman. În jur de 3 mii de fani au apreicat comentarul lăsat de fosta iubită a lui Vlad Gherman în dreptul fotografiilor.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au cununat civil pe 6 aprilie 2024 și au radiat de fericire. La vară, cei doi vor face și nunta religioasă.

Oana a strălucit într-o rochie lungă, cu umerii goi, în ziua în care a dat numele de Moșneagu pentru Gherman. Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos, iar imaginile în care apar ținând certificatul de căsătorie sunt spectaculoase, fericirea fiind vizibilă pe chipurile lor.

„Lumee, lumeeee, we did it!!

Astia suntem noi, în cea mai buna varianta a noastra: Gherman la patrat!

Incepe o etapa noua!”, a scris Vlad Gherman în dreptul imaginilor de la cununie.

Cristina Ciobănașu nu a fost la cununia fostului iubit și nu va fi prezentă nici la vară la cununia religioasă.

„Am discutat cu Cris, i-am spus că mie, personal, mi s-ar părea ciudat să o chem la nunta mea. Ea a zis că oricum cel mai probabil nu ar fi venit. Am convenit amândoi, a fost o discuție liberă pe care am purtat-o super matur. A zis că oricum nu ar veni. Nu trebuie acum să speculați că suferă și nu vrea să vadă momentul. Nu. Mi s-ar părea ciudat, e o chestie de respect față de relația în care am fost aproape 10 ani. E o situație ciudată, nici eu nu aș vrea să fiu la nunta ei, probabil. (…) Nu are legătură cu suferința trecutului. Ar deveni momentul despre mine și despre Oana: «Aolo, dar e și Cristina aici. Ce se întâmplă?”, a mărturisit Vlad Gherman, conform unica.ro.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au refăcut viețile după despărțire. În timp ce actorul s-a căsătorit cu frumoasa Oana Moșneagu, fosta lui parteneră are o superbă poveste de dragoste alături de un medic stomatolog. Un lucru este cert, amândoi și-au găsit fericirea în brațele celor care le sunt suflete pereche.