Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă, dar internauții nu au depăși fosta relația a actorului. Cum i-a răspuns actrița unui fan care a acuzat-o că „l-a furtat” pe fostul iubit al Cristinei Ciobănașu.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Actorii din Lia - Soția soțului meu sunt împreună de aproximativ 3 ani și se pregătesc deja de marele eveniment. Deși sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă, fanii nu au trecut încă peste despărțirea tânărului de fosta parteneră.

Cum a reacționat Oana Moșneagu acuzată că „l-a furat” pe Vlad Gherman de la fosta iubită. Actorii se pregătesc de nuntă

Recent, Oana Moșneagu a postat o imagine de pe platourile de filmare ale serialului de la Antena 1 și i-a provocat pe urmăritorii ei să găsească o descriere amuzantă. „Acel moment când...” a scris frumoasa actriță alături de o imagine în care cu ea îngrijorată, în rolul Nadiei, în secția de poliție.

Citește și: Oana Moșneagu și Vlad Gherman, postare emoționantă pentru fani, cu doar câteva luni înainte de nuntă. Ce a apărut pe conturile lor

Internauții s-au întecut în idei și au venit cu răspunsuri care mai de care mai amuzante. Cu toate acestea unul dintre acestea i-a atras atenția, în mod special, logodnicei lui Vlad Gherman

„L-ai furat pe Vlad Gherman de la Cristina”, a scris cineva.

Actrița nu a stat prea mult pe gânduri și a reacționat imediat, în stilul caracteristic. Oana Moșneagu i-a răspuns la rândul său cu umor internautului. Interpreta polițistei Nadia din serialul Lia - Soția soțului meu a revenit cu un videoclip, tot de la fimări, în care se poate observa cum își ia pistolul din dulap.

„Când tu îl iei de bărbat în 3 luni și încă mai primește mesaje că l-ai furat de la fosta acum 3 ani”, a scris aceasta alături de imaginile din culise.

De asemenea, ulterior, aceasta a revenit cu un Insta Story în care a precizat că totul este doar o glumă pentru a se asigura că nu supără pe nimeni.

Motivul pentru care Cristina Ciobănașu nu va fi prezentă la nunta lui Vlad Gherman cu Oana Moșneagu. Ce au discutat foștii parteneri

Oana Moșneagu și Vald Gherman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de trei ani și sunt mai fericiți ca oricând. Actrița a avut parte de o cere în căsătorie superbă pe scenă, chiar la finalul spectacolului în care joacă împreună, iar acum sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de nuntă.

Citește și: Cine vor fi nașii Oanei Moșneagu și ai lui Vlad Gherman. Actorii sunt în toiul pregătirilor de nuntă

Marele eveniment urmează să aibă loc în luna iunie a acestui an, iar printre invitați se numără familia și cei mai apropiați prieteni ai cuplului. Cu toate acestea, fosta parteneră a actorului, Cristina Ciobănașu, alături de care a trăit o poveste de dragoste mulți ani, nu va fi prezentă la nuntă.

„Am discutat cu Cris, i-am spus că mie, personal, mi s-ar părea ciudat să o chem la nunta mea. Ea a zis că oricum cel mai probabil nu ar fi venit. Am convenit amândoi, a fost o discuție liberă pe care am purtat-o super matur. A zis că oricum nu ar veni. Nu trebuie acum să speculați că suferă și nu vrea să vadă momentul. Nu. Mi s-ar părea ciudat, e o chestie de respect față de relația în care am fost aproape 10 ani”, a mărturisit Vlad Gherman, conform unica.ro.

„E o situație ciudată, nici eu nu aș vrea să fiu la nunta ei, probabil. (…) Nu are legătură cu suferința trecutului. Ar deveni momentul despre mine și despre Oana: «Aolo, dar e și Cristina aici. Ce se întâmplă?». Poate că poate mai prinde și buchetul dup-aia. (râde)”, a mai adăugat el.