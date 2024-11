Ce mesaje tulburătoare a primit Adriana Bahmuțeanu de la unul dintre fii. Băiatul a folosit replici dure la adresa mamei lui

Adriana Bahmuțeanu a primit mesaje îngrozitoare de la unul dintre fii. Băiatul a aruncat cu replici dure la adresa mamei sale, după ce aceasta și-a făcut apariția la TV și a declarat că vrea să își vadă copiii.

Calvarul continuă pentru Adriana Bahmuțeanu după moartea lui Silviu Prigoană. Bruneta se luptă pentru a-și vedea cei doi băieți. Aceasta și-a făcut apariția în diferite emisiuni pentru a le transmite mesaje copiilor săi.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut o căsnicie cu urcușuri și coborâșuri. În ciuda certurilor și neînțelegerilor, aceștia s-au iubit foarte mult.

Din rodul dragostei lor s-au născut trei copii. În anul 2009, regretatul om de afaceri și soția lui și-au pierdut un fiu, pe Darius, la doar trei săptămâni de când venise pe lume. Cei doi au trecut cu greu peste momentele dificile, însă și-au găsit puterea în fiul lor cel mare, Maximus.

Băiatul cel mic al cuplului Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, Eduard, s-a născut în 2010. De asemenea, regretatul om de afaceri a mai avut doi băieți din căsătoria cu Viorica, pe nume Honorius și Silvius.

Ce mesaje cumplite a primit Adriana Bahmuțeanu de la unul dintre fii săi. Durerea este uriașă pentru fosta soție a lui Silviu Prigoană

De când s-a stins din viața Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu trece prin clipe dureroase. Aceasta înceracă să își vadă cei doi băieți, însă s-ar lovi de refuzuri din partea acestora. În prezent, Maximus și Eduard, se află în casa regretatului om de afaceri alături de ceilalți frați ai lor.

După ce și-a făcut apariția pe micile ecrane ale publicului pentru a le transmite un mesaj copiilor săi, fosta soție a lui Silviu Prigoană a fost luată prin surprindere de reacția dură pe care avut-o unul dintre fii săi.

În urmă cu puțin timp, Adriana Bahmuțeanu a primit mesaje sfâșietoare din partea unuia dintre băieții ei. Fiul său i-a transmis că nu are un motiv pentru care să își ceară scuze de la ea. De asemenea, a punctat faptul că bruneta a mințit la televizor, conform spynews.ro.

Adolescentul i-a adresat o replică dură mamei sale. Acesta i-a transmis că s-a atitudinea pe care a avut-o față de ei a fost urâtă și că este o insultă pentru familia Prigoană.

Băiatul a mai adăugat că ea s-a despărțit singură de ei, iar fratele său suferă enorm din cauza declarațiilor pe care le face vedeta la TV.

Adriana Bahmuțeanu a fost luată prin surprindere de mesajele primite din partea fiului ei și al lui Silviu Prigoană. Bruneta nu se aștepta la o astfel de reacție din partea băiatului.

„În cursul după amiezii, spre seară, am fost sunată de Maximus, care în cele trei zile nu mi-a răspuns deloc la telefon. Sunt convinsă că nu are acces la propriul telefon și că mă sună sau îmi trimite mesaje doar în prezența adulților din casă. Am fost sunată de Maximus, care mi-a spus că este cu Mihaela lângă el. Mi-a dat-o la telefon. Mihaela mi-a spus să stau liniștită că ea are grijă de copiii mei.

Am întrebat-o în ce calitate. Nu a știut să-mi răspundă și Maximus mi-a spus ”te rog să nu mai faci circ la televizor și scandal pentru că noi suntem foarte bine aici. Eu sunt cu Mihaela.”. Asta ce înseamnă, că fiul meu este îndemnat cumva de aceste persoane toxice din jurul lui să rupă relațiile normale, părintești, cu mine și să o considere o persoană de atașament, deși nu are un atașament foarte bun, cu această Mihaela.”, spunea Adriana Bahmuțeanu la Un show păcătos de la Antena Stars, în urmă cu câteva zile.