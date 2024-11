Adriana Bahmuțeanu, în lacrimi la TV după moartea lui Silviu Prigoană. Ce a făcut-o să izbucnească în plâns

Adriana Bahmuțeanu a izbucnit în lacrimi la TV după moartea lui Silviu Prigoană, la „Un Show Păcătos”. Aceasta nu s-a mai putut abține și a răbufnit atunci când a venit vorba despre cei doi copii ai săi.

Adriana Bahmuțeanu a cedat în timp ce se afla în platoul „Un Show Păcătos” de la Antena Stars. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a izbucnit în lacrimi după o discuție cu Dan Capatos și Mara Bănică.

Vedeta a ajuns la capătul puterilor deoarece spune că nu își poate vedea cei doi băieți. În prezent, aceștia se află în casa lui Silviu Prigoană alături de fratele lor mai mare, Honorius. De asemenea, Adriana Bahmuțeanu a apelat la ajutorul autorităților pentru a afla informații despre copiii săi, însă totul este în zadar.

Ce s-a întâmplat în platoul de la „Un Show Păcătos”, după ce Adriana Bahmuțeanu a început să plângă

Pentru că se află într-o situație disperată, Adriana Bahmuțeanu i-a cerut ajutorul Gabrielei Lucuțar, cea care s-a ocupat de înmormântarea lui Silviu Prigoană. De asemenea, aceasta i-a oferit câteva informații importante brunetei cu privire la dorințele fostului ei soț.

„Gabriela, te implor vorbește cu Honorius și spune-i să mă lase să îmi văd copiii. Ei sunt traumatizați. De două zile eu nu pot să îi iau în brațe să ne plângem împreună (...) Am fost soția lui Silviu Prigoană timp de 13 ani. Sunt mama copiilor lui. Consider că e moral să particip la această înmormântare, la acest eveniment. Nu înțeleg cum se poate face așa ceva. De ce nu mă lasă Honorius să îi văd pe băieți, să îi strâng în brațe și să plângem împreună că ei sunt acum într-un șoc. Eu sunt unicul lor părinte. Numai un om fără suflet face așa ceva, nu lasă o mamă să-și vadă copiii. Este inuman.”, a spus Adriana Bahmuțeanu, la Antena Stars, cu lacrimi pe față.

De asemenea, Gabriela Lucuțar a ținut să lămurească unele detalii despre înmormântarea lui Silviu Prigoană.

„Dupa cum bine știti, cred că ați auzit ca am relatat ce am putut sa relatez, am relatat. Am un contract de confidențialitate cu Honorius. Se poate spune dacă am această informatie de la familie, de la Honorius, în speță. Eu am ajuns astăzi în București.

Nu cred că este cineva care nu-ți permite să îi vezi. Se va întâmpla și lucrul acesta la un moment dat. Honorius știe. Eu nu am niciun plan. Îmi fac meseria mea. Nu am ce să am, încă suntem prietene. Putem să nu fim nimic dacă ea nu își dorește. Eu am un contract. Sunt anumite dorințe lăsate de la Silviu Prigoană. Puneți-vă în locul meu. Eu îmi fac meseria. Încă nu s-au decis când va fi înmormântarea. Au două variante și nu știu ce să aleagă. Nu știu absolut nimic (nr. dacă va fi o slujbă la biserică). Nu sunt planuri ascunse, doar se respectă dorințele lor.”, a explicat Gabriela Lucuțar despre înmormântarea lui Silviu Prigoană, dar și despre băieții Adrianei Bahmuțeanu cu regretatul om de afaceri.