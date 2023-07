Ce note a luat Andreea Bostănica la BAC. Regina Tik Tok-ului, declarații surprinzătoare după ce s-a zvonit că l-a picat

Andreea Bostănica se numără printre elevii care au susținut bac-ul anul acesta. S-a zvonit că influencerița nu ar fi trecut examenul maturității, iar acum a ținut să facă lumină în acest caz. Ce a spus ea despre notele obținute.

Andreea Bostănica, artista originară din Republica Moldova, se laudă cu o comunitate impresionantă de fani și nu poate să nu împărtășească cu ei cele mai importante momente din viața ei. Anul acesta, Andreea Bostănica a dat bac-ul și s-a zvonit că nu l-ar fi luat, însă ea a venit cu dovezi.

Andreea Bostănica, declarații surprinzătoare după ce s-a zvonit că nu a luat bac-ul

Supărată foc din cauza articolelor în care se relata că nu a trecut examenul maturității, Andreea Botănica a ținut să precizeze că a luat bac-ul. Ce-i drept, așa cum a recunoscut și ea, nu a luat note mari, însă asta, spune ea, nu o împiedică să aibă viața pe care și-o dorește. Într-un clip postat pe Tik Tok, ea a spus că a luat 7 la limba română. Însă regina Tik Tok-ului așa cum este numită, a surprins cu declarațiile privind banii pe care i-a făcut până la vârsta de 18 ani, iar unii internauți s-au simțit jigniți.

„Toată România și Moldova vorbește că Andreea Bostanica a luat 4 la BAC. Dar am venit aici să vă spun că îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu chiar al luat BAC -ul. Pe mine chiar nu mă afectează că am luat 7 la română. Gândindu-mă că dacă nu l-aș fi dat, viața mea nu s-ar fi schimbat absolut deloc. Faptul că nu aș fi dat BAC-ul nu mă încurca să fiu la fel de fericită, să îmi permit orice vacanță, să îmi permit orice haine, pantofii pe care îi vreau, mașina visurilor mele, brățări, ceasuri.

Chiar dacă nu dădeam BAC-ul, dacă îl dădeam pe 10 sau pe 9, că eu l-am dat pe 7, pe 6, chiar dacă îl dădeam pe 10 și pe 9, voi credeți că mi-ar fi schimbat mie viața?

Vă spun cu mâna pe inimă. Faptul că nu am luat 10 și 9 la BAC nu m-a încurcat absolut deloc să îmi procur recent trei apartamente în Chișinău, un penthouse pe lângă ele. M-am mutat în București și la fel. Zilele astea primesc actele pentru a-mi cumpăra primul apartament în cea mai bună zonă din București.

Nu mai vorbesc de mașina pe care mi-am luat-o. Eu când mi-am luat mașina nici măcar nu terminasem clasa a XII-a, ca să înțelegeți. Dar vouă baftă la învățat și la învățat pe de rost texte. Multă multă baftă”, a spus, printre altele, Andreea Bostanica.

Val de reacții după ce Andreea Bostănica a vorbit despre „averea” sa

Printre comentariile de susținere primite din partea fanilor, pe pagina Andreei au venit și cârcotași care au judecat-o pentru că încurajează afirmația de tipul „bac-ul nu contează”. Cu toate că vedeta a spus spre finalul videoclipului că îi apreciază pe cei care învață și au luat note mari la bac, influencerița tot a fost taxată dur de internauți.

„Esti un exemplu de asa nu. Bravo”, „Te lauzi că ai bani și îți permiți orice,ok,da în viața nu se rezumă totul la bani,nu toți au 20 de milioane să înceapă o afacere și gata”, „Și ce faci cu alea 3 apartamente din Chișinău, un penthouse tot in Chișinău și un apartament in București, stai căte o saptamana in fiecare?”, au fost câteva dintre comentariile postate de fani.