Ce pensie va avea Irinel Columbeanu după recalculare. Suma este sub așteptările multora

Irinel Columbeanu trece în continuare printr-o perioadă grea din punct de vedere financiar! Iată ce așteptări are de la viitoarea pensie acum fostul milionar de la Izvorani!

Irinel Columbeanu a așteptat cu sufletul la gură decizia de recalculare a pensiei exact ca restul vârsnicilor din țara noastră, chiar dacă a știut de la început că pentru el impactul nu va fi unul major.

Fostul milionar a avut o avere estimată la zeci de milioane de euro, însă acum a rămas doar cu o pensie lunară care nu îi ajunge nici pentru a-și acoperi toate cheltuielile.

Iată ce a declarat Irinel Columbeanu!

Ce pensie va avea Irinel Columbeanu după recalcularea pensiilor

Fostul milionar de la Izvorani a avut o viață plină de lux, însă aceasta s-a schimbat radical, mai ales în ultimii ani după ce a pierdut aproape totul.

Acum, Irinel Columbeanu trăiește la azil și primește ajutor din partea fiicei sale, Irina, care locuiește cu mama ei în America.

Pentru că fostul magnat are cheltuieli pe care nu le poate acoperi doar cu pensia, acesta este nevoit să accepte ajutorul din partea fiicei sale, care îl sprijină ori de câte ori are ocazia.

Potrivit unei publicații, într-o declarație recentă, Irinel Columbeanu a susținut că noua lege a pensiilor este una bună, dar că pe el nu îl va ajuta prea mult pentru că nu va primi o creștere care să conteze prea mult.

Iată declarația!

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probabil și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2 000 de lei lunar”.

În prezent, Irinel Columbeanu așteaptă să vadă câți bani va primi lunar după recalcularea pensiilor, însă nu speră la sume foarte mari.

Irina Columbeanu l-a vizitat vara aceasta pe tatăl ei

Fiica lui Irinel Columbeanu a revenit în România pentru prima oară după 6 ani de locuit în America alături de mama ei, Monica Gabor, și Mr. Pink.

După ce a așteptat-o nerăbdător pe Aeroportul Otopeni, fostul milionar de la Izvorani a părăsit azilul din Ghermănești și a plecat din București împreună cu adolescenta pentru a petrece timp de calitate împreună.

Potrivit informațiilor Cancan, Irinel Columbeanu și fiica sa au fost într-o vacanță de o săptămână în Ardeal, unde au stat la nașul fostului afacerist, Matei Miko.

Deși Irinel Columbeanu și-a văzut fiica și în urmă cu un an, atunci când a fost în America, înainte de a se muta în azil, fostul soț al Monicăi Gabor s-a declarat la ultima sa vizită extrem de încântat de cât de mult s-a schimbat aceasta.

„Irina este acum o domnișoară minunată. A crescut și s-a maturizat foarte mult. Sunt mândru de ea.”, declara atunci Irinel Columbeanu pentru sursa citată anterior.

Fostul milionar a fost cu adevărat impresionat de viața pe care o are fiica lui acolo și a povestit cum și-a petrecut timpul alături de fosta soție și de actualul ei partener: „Am mers prin toate locurile posibile, doar noi doi. Irina venea și mă lua cu mașina de la hotel. M-am întâlnit și cu Monica și Mr. Pink. El s-a purtat foarte frumos, e un domn așa cum l-am considerat de la început, de când l-am cunoscut. Am mers la tot felul de restaurante.

Am fost pentru prima oară și la ei la vila din Malibu. E spectaculos, cu palmieri. Monica ne-a gătit, pastele au fost absolut delicioase. Am fost să vedem și mașini de epocă. Ne-am întâlnit cu Mr. Pink, de Ziua Tatălui, pe 17 iunie, să sărbătorim.”

