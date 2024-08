Ce pensie are Silviu Prigoană după recalculare. Până acum, fostul om de afaceri primea suma de 11.000 de euro

Silviu Prigoană a primit și el decizia de recalculare în plic, la fel ca restul pensionarilor. Iată ce pensie are acum fostul om de afaceri!

Ce pensie are Silviu Prigoană după recalculare. Până acum, fostul om de afaceri primea o pensie de 11.000 de euro | Captură Youtube

Silviu Prigoană ieșea la pensie în anul 2019 și până în prezent se bucură de o sumă la care mulți nici nu ar îndrăzni să viseze. Este vorba de 11.000 de euro, adică aproximativ 55.000 de lei. Acum, fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a primit și el decizia de recalculare, însă se pare că pensia sa nu s-a mărit cu niciun leu. Acesta a făcut primele declarații.

Cu cât i-a crescut pensia lui Silviu Prigoană

Potrivit declarațiilor făcute de Silviu Prigoană, decizia de recalculare nu-l mulțumește deloc, asta pentru că pensia nu i s-a mărit cu niciun leu. Se pare, însă, că acest lucru se datorează faptului că pensia lui a fost deja recalculată în luna martie a acestui an. Atunci, fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a primit o mărire de 1.000 de lei în urma solicitării sale, după ce a mai muncit doi ani și ca pensionar.

„Am primit decizia. Nu au umblat la ea, nu au mișcat nimic. Deocamdată, gheață la mal. Staționăm. Urmează să mi-o mărească după noua lege. La un moment dat. Au zis: <<ești băiat prea bun și prea frumos ca să-ți umblăm la ea.>> Dar nu aveau cum să fie în plus. Mie mi-au recalculat-o anul acesta, în primăvară. De când m-am pensionat, eu am mai contribuit. Iar decizia aceea a fost identică. Eu am avut niște contribuții extra în ultimii doi ani. A fost o mărire atunci, dar nu vreuna semnificativă. Nu m-au aruncat jos de pe fotoliu. E vorba de 1000 de lei”, a declarat Silviu Prigoană, citat de Fanatik.

Silviu Prigoană: „Contribuția la stat era de 60.000 de euro lunar”

Chiar dacă nu a beneficiat de nicio mărire, Silviu Prigoană nu se poate plânge. Acesta încasează o pensie colosală de la statul român, asta pentru că timp de 20 de ani a cotizat la bugetul țării. În trecut, salariul brut al afaceristului a fost de 160.000 de euro, iar din aceștia 60.000 de euro mergeau către stat.

„Eu iau 11.000 de euro la acest moment, în mână. Banii îi aduce poștașul la ușă, nu se pun pe card. Îmi dă din ăia de 500 așa, bancnote mari! Eu mi-am asigurat bătrânețea! Am fost deștept, nu prost, cum a zis Tatoiu! Eu acum trăiesc doar din banii din pensie. Nu mai am vreo afacere, gata! Timp de 20 de ani eu am avut 160.000 de euro, salariu brut. Deci netul, ce luam în mână, era de 100.000 euro pe lună, iar contribuția la stat era de 60.000 de euro lunar”, a declarat Silviu Prigoană, în cadrul podcast, citat de Libertatea.