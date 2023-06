Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, are planuri mari de viitor, deși are doar 21 de ani. Studentă la facultate, tânăra este în ultimul an și se gândește deja la proiecte profesionale.

Ce planuri de viitor are Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, după ce va absolvi Facultatea de Jurnalism. Ce i-a transmis tatăl ei | Instagram, Antena 1

Fata lui Liviu Vârciu din fosta relație cu Ami Teiceanu este o fire ambițioasă și se gândește deja la planul profesional, dorindu-și să ajungă pe urmele tatălui său, care este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune.

Carmina Vârciu este studentă în anul 3 la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității din București. Într-un interviu acordat pentru Ego.ro, fiica prezentatorului de la Prețul cel bun, marca Antena 1, a povestit în ce relații a rămas cu tatăl său, deși Liviu Vârciu și-a refăcut viața alături de Anda Călin, cea care i-a dăruit doi copii superbi.

Tânăra recunoaște că mai există discuții între ea și vedeta TV, pentru că au firi asemănătoare, însă îi trece ușor supărarea, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Ne înțelegem foarte bine, chiar foarte bine. Mai sunt situații, dar ne înțelegem foarte bine. Da, m-am mutat aici, aici m-am așezat! (n.r. în București) Da. (n.r. s-au rezolvat problemele dintre ea și tatăl ei) Ziceam că nimeni nu are familia perfectă, nu cred că există, dar noi tindem să fim uniți, să fim familia perfectă, chiar dacă uneori mai iese și cu ceartă. Trecem cu bine peste!

Amândoi suntem destul de încăpățânați pentru că am moștenit chestia asta de la el, dar parcă nu putem să stăm certați. Nu putem să stăm supărați, îl simt că așa e și la el, suntem cumva conectați. Este valabil și în cazul mamei, nu putem să stăm supărate. Ne sunăm, se uită la mine cumva, mă uit la el cumva și am trecut peste”, a povestit Carmina Vârciu pentru Ego.

În ceea ce privește noua familie a lui Liviu Vârciu, tânăra spune că se bucură pentru faptul că-și vede tatăl fericit, dar și pentru faptul că are doi frați vitregi, pe Anastasia și pe Liviu Matei.

„Bine, ne înțelegem bine. Mă bucur pentru tata, mă bucur că este fericit. Mă bucur pentru frații mei. Mă gândeam că dacă tata o să își refacă viața și o să aibă alți copii, fiind ceva complet normal, mi-am dorit ca aceștia să crească armonios, într-o familie frumoasă. Da. (n.r. stă în apartamentul ei) Da, ne înțelegem. (n.r. cu Anda Călin)”, a mai continuat Carmina, pentru Ego.

Fiica lui Liviu Vârciu vrea să-i calce pe urme tatălui ei, care este un cunoscut om de televiziune, având totodată numeroase apariții în emisiuni. Are un viitor promițător și se gândește deja la proiectele profesionale care o așteaptă. În plus, părinții ei o susțin, indiferent în ce domeniu și-ar dori să profeseze.

„Al treilea, în ultimul an la facultate. Trece timpul, îmbătrânesc. Este OK și cu facultatea, mai am puțin și o termin. Preiau eu ștafeta! Pot să zic că s-ar putea să continui afacerea familiei. Am destul de multe proiecte mărețe, la care visez de mult timp. Abia aștept să le dau culoare, să le conturez ca să prindă viață. Doamne ajută, ce pot să zic mai mult?

Orice aș fi făcut sau ales în viața asta să fiu, au fost foarte toleranți și înțelegători, atât el, cât și mama. Dacă voiam să fiu medic veterinar, eram medic veterinar. Au fost super OK și super înțelegători, m-au susținut și m-au ajutat să mă formez ca om ca să pot să ajung acolo unde îmi propun.

Toată viața am fost atentă ce și cum, dar nu am avut un mare stres pentru că tot timpul am fost la locul meu, pot să număr pe degete a câta oară este când ies în oraș, am fost foarte cuminte, stăteam în casă și cam atât. Mi-a spus: “Orice domeniu este greu, dar, dacă îți place, nu o să mai fie atât de greu!”. Da. (n.r. vrea să îi ia locul pe scenă lui Liviu Vârciu)”, a mai spus Carmina Vârciu pentru Ego.ro.