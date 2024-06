Ce probleme au întâmpinat în căsnicie Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Cei doi artiști sunt căsătoriți de 3 ani

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt unul dintre cele mai frumoase din lumea muzicii din România. Cei doi sunt căsătoriți de 3 ani și lucrează la multe proiecte împreună.

Cei doi artiști s-au căsătorit în urmă cu 3 ani, pe când Cleopatra Stratan împlinise 18 ani, iar Edward avea 23 ani. Deși au ales să își unească destinele o vârstă fragedă, cei doi au reușit să demonstreze lumii contrariul, și anume că sunt destul de maturi în gândire și că sunt siguri pe sentimentele pe care le au unul pentru celălalt.

Care sunt provocările pe care le întâmpină Cleopatra și Edward Sanda în căsnicie

Cleopatra și Edward formează un cuplu de 6 ani, iar de când sunt căsătoriți, cei doi au recunoscut că au trebuit să facă față mai multor provocări.

Căsnicia lor a trecut deja proba timpului și acum cântăreții se bucură de o viață de familie frumoasă. Pentru cei doi, cele mai grele momente sunt cele când sunt la distanță unul de celălalt.

Foștii concurenți de la America Express au demonstrat în cadrul competiției că se sprijină reciproc, se înțeleg și se ajută, formând o echipă bine sudată. Exact cum au fost în competiție, așa sunt și în viața reală.

Relația lor a trecut multe test, unul dintre ele fiind chiar perioada pandemiei, când au stat cel mai mult timp departe unul de celălalt. În prezent, Cleopatra și Edward mai trec prin perioade când proiectele pe care le au îi fac să stea despărțiți câteva zile.

Cu toate acestea, revederea este cea mai dulce atunci când fiecare se întoarce acasă de la filmări sau de la studio. Cleopatra Stratan, în vârstă de 21 ani, a mărturisit într-un interviu pentru Cancan că între ea și soțul ei nu intervine niciodată plictiseala pentru că știu mereu cum să se anime unul pe celălalt.

„Ne iubim mult și noi nu avem o relație obișnuită. Noi suntem copii în suflet, ne place să petrecem timp împreună. Și atunci când, în fiecare zi ești din ce în ce mai fericit alături de persoana pe care o iubești și lângă care te trezești dimineața, nu ai cum să te plictisești.”, a spus Cleopatra într-un interviu pentru Cancan.

„Când este construcția bine închegată, nu ai cum să te plictisești, nici nu ai timp. Cred că trebuie să vrei să te plictisești de omul acela”, a mai adăugat și Edward.

Uneori carierele pe care le au îi fac să stea câteva zile despărțiti și atunci vine greul pentru Cleopatra și Edward.

„Îți spun eu, când nu este acasă, asta mă enervează cel mai mult. Da, în ultima perioadă au început evenimentele și am fost nevoiți să fim în direcții diferite în aceeași zi. Unul a fost în Estul țării, altul în Vest. Ne enervează tare că din cauza asta trebuie să petrecem niște zile sau o perioadă la distanță. Nouă nu ne place, am stat destul la distanță în pandemie. Dar crede-mă că m-am bucurat că s-a întâmplat așa pentru că am avut timp să ne cunoaștem și să nu sărim niște etape„, au mai declarat cei doi cântăreți pentru sursa citată.