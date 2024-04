Cleopatra Stran, provocatoare într-o rochie roșie cu decolteul la vedere. Nu mai are nimic în comun cu fetița care cânta „Ghiță”

Cleopatra Stratan și-a luat prin surprindere fanii cu o apariție care nu mai are nimic în comun cu fetița inocentă de odinioară, care interpreta piesa „Ghiță”. Iată cum arată soția lui Edward Sanda într-o rochie roșie decoltată și decupată pe un picior!

Cleopatra Stratan s-a făcut cunoscută în industria muzicală de la o vârstă foarte fragedă, datorită vocii sale senzaționale. După ce a făcut furori cu piesa „Ghiță”, fiica lui Pavel Stratan s-a retras o perioadă din lumina reflectoarelor.

Revenirea ei pe micile ecrane a fost o adevărată încântare pentru fani. Ei s-au bucurat să vadă că micuța de odinioară nu a renunțat la cariera ei. De-a lungul timpului, Cleopatra Stratan a fost văzută cât mai naturală, însă atunci când filmează videoclipuri parcă se transformă total.

Citește și: Care este afecțiunea de care suferă Cleopatra Stratan de la 2 ani. De ce trebuie să poarte ochelari pe viață

Cleopatra Stratan a pozat provocator într-o rochie de un roșu intens: „Ia, uite, ce a pierdut Ghiță!”

Cleopatra Stratan a plecat în Spania pentru a filma cel mai nou videoclip și s-a ”asortat” perfect cu tradițiile și cutura de acolo. Pe o vreme însorită, soția lui Edward Sanda s-a arătat superbă, cu ruj roșu și o rochie în aceeași nuanță, vaporoasă, dar de efect, datorită decolteului și a decupajului adânc din zona coapselor.

La cei 21 de ani ai săi, Cleopatra Stratan nu mai seamănă deloc cu micuța care fura inimile celor mici și, deopotrivă celor mari, cu hitul „Ghiță”. Cântăreața a devenit o femeie în toată firea, este căsătorită și are succes în industria muzicală, iar, în ultima vreme, afișează o atitudine tot mai dezinvoltă și seducătoare.

Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat în secțiunea de comentarii, complimentând-o pe Cleopatra Stratan pentru pictorialul de revistă: „Ia, uite, ce a pierdut Ghiță!”/„Superbă!”/„O adevărată zeiță a frumuseții pure!”/„Frumoasă! Îmi place! Și rochia și Cleo!”/„Top!”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce au spus Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre rivalitățile din America Express - Drumul Soarelui

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au povestit despre experiența pe care au trăit-o în Columbia, într-un interviu pentru Revista Viva. Concurenții au fost impresionați peste măsură de bunătatea localnicilor.

„Ne-au impresionat oamenii care împărțeau cu noi tot ce aveau din puținul lor și faptul că ne ajutau necondiționat. Mai ținem legătura cu două familii la care am stat acasă.”, au mărturisit aceștia pentru sursa citată.

De asemenea, artiștii au discutat despre rivalitățile din competiție, dar și despre noile prietenii care s-au legat între ei și alți concurenți pe Drumul Soarelui. Aceștia au declarat că s-au înțeles bine cu toți colegii din America Express, însă au mai ținut legătura cu Ionuț Rusu, George Tănase și Sonia Simionov după emisiune.

„Așa cum am zis și mai sus, noi am fost foarte prietenoși cu toate echipele și am ținut cu aliații noștri. Personal, nu prea știam pe nimeni înainte de show, poate doar ne-am intersectat de câteva ori cu unii, însă din aeroport, la plecare, ne-am înțeles cu toată lumea, la fel și în competiție. Câteodată uitam că suntem adversari! După ce am revenit cu toții, am legat o prietenie faină cu George Tănase, Ionuț Rusu și cu Sonia Simionov.”, au spus Cleopatra Stratan și Edward Sanda, potrivit Viva.

Citește și: Cum au răspuns Cleopatra Stratan și Edward Sanda, întrebați dacă au făcut dragoste în America Express