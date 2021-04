Ce profesie are Delia la bază, după studiile pe care le-a absolvit: „Nu cred că aș fi avut nervi pentru așa ceva”

Delia a studiat muzica încă din liceu. Cântă atât cu vocea cât și la instrumente și este una dintre cele mai de succes artiste ale momentului în România. Totuși, conform calificării pe care a dobândit-o la Conservator, Delia ar fi putut preda la rândul ei muzica.

Jurata iUmor și X Factor a vorbit într-un podcast despre studiile ei și despre cum, deși a absolvit Pedagogia Muzicală, nu s-ar fi văzut în postura unei profesoare.

Delia și-a desoperit aptitudinile pedagogice la X Factor. Artista a observat că se pricepe să-i explice cuiva ce ar trebui să facă pentru a cânta ceva anume, însă un lucru îi lipsește: răbdarea.

Ce studii are Delia

„Am făcut liceul Dinu Lipatti și apoi Conservator, secția Pedagogie. Deci ar fi trebuit să fiu profă, dar nu cred că aș fi avut nervi pentru așa ceva. Știu să explic omului cum să cânte ceva, am învățat asta la ‘X Factor’. Cum să scoată ce e mai bun dintr-o piesă, ce să își imagineze când cântă. Dar să am răbdare cu toată lumea și să fiu obligată să fac asta, nu aş fi rezistat. Așa că a fost bine că nu am ajuns profesor”, a povestit Delia.

Talentul Deliei a fost remarcat încă de când era o puștoaică. Artista și-a amintit că în momentul în care a primit primii bani din cântat, ca membră a trumei N&D a fost foarte uimită:

„Eram la Constanța, aveam vreo 17 ani și după un concert N&D am aflat că urmează să fim plătiți. Am fost uimită, adică ei chiar ne dădeau bani pentru că le cântam… Ieșise deja prima piesă, bubuise, știa lumea de noi. De banii ăia mi-am luat nişte inele de argint. Din alea cu cruci, pietroaie negre, aveam bani, îţi dai seama. Pentru mine a fost ceva…”, a povestit Delia în podacst-ul Aproximativ Discuții.

Cum s-a lansat Delia în lumea muzicală

Delia, în vârstă de 38 de ani, a rupt de-a lungul timpului topurile muzicale cu hit-uri care au rămas adânc înrădăcinate în mintea fanilor ei. Delia Matache este în primul rând artist, însă aceasta a fost jurat și la X Factor, iar de câtiva ani este jurat la iUmor, un rol care i se potrivește ca o mănușă. Răsul ei bogat și vibe-ul pe care îl oferă la fiecare apariție au ajutat-o să-și creeze o imagine unică și să fie de neînlocuit.

Delia a debutat în lumea muzicală în 1999 în trupa N&D alături de Nicolae Marin (Nick). Piesele lansate la momentul respectiv - „Altfel”, ”Nu pot sa uit”, ”Nu e vina mea” sau ”Vino la mine” au fost de un real succes. Din 2003 însă, Delia Matache, al cărei nume de scenă a devenit simplu - Delia - s-a lansat în cariera solo, primul album fiind ”Parfum de fericire”.